Congo-Brazzaville: Chef Jeff - « Je suis déterminé à faire découvrir la diversité culinaire de l'Afrique au monde entier »

interview

Originaire du Congo, notamment de la ville de Pointe-Noire, chef Jeff, de son vrai nom Nzoungou Jefferson Amour, est un passionné de la cuisine. En Chine, dans la ville de Shanghai où il poursuit ses études culinaires et en management hôtelier, il évolue en tant que chef cuisinier pour promouvoir la richesse de la cuisine africaine, tout en apportant une touche contemporaine aux recettes traditionnelles. Il est déterminé à faire découvrir la diversité culinaire d'Afrique à travers le monde. Entretien.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : La cuisine africaine semble être aujourd'hui à la mode. Quel état des lieux faites-vous des gastronomies africaines à Shanghai ?

Jeff : La cuisine africaine connaît effectivement une popularité croissante à Shanghai, un véritable carrefour culinaire mondial. La diversité des plats et des saveurs africaines attire de plus en plus de gourmets à la recherche de nouvelles expériences gustatives. Ces dernières années, on a assisté à une augmentation notable du nombre de restaurants africains à Shanghai. Des établissements proposant des spécialistes de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est, offrant une palette variée de saveurs et de traditions culinaires. Les événements culinaires, les festivals et les ateliers de cuisine africaine sont de plus en plus fréquents à Shanghai, ce qui contribue à une meilleure compréhension et à une plus grande appréciation de la gastronomie africaine. La gastronomie africaine à Shanghai est en pleine expansion et suscite un intérêt croissant. La diversité des cuisines africaines est de plus en plus reconnue et saluée, et les efforts conjoints des chefs, des entrepreneurs et de la communauté africaine continuent de contribuer à son essor.

%

L.D.B.C. : Comment décrivez-vous votre style de cuisine et comment se distingue-t-il des autres ?

Jeff : Mon style de cuisine est une fusion innovante entre les traditions culinaires africaines et des techniques modernes. En tant que chef congolais, j'intègre des saveurs authentiques de mon pays d'origine, en utilisant des ingrédients locaux et des méthodes de préparation traditionnelles. Ce qui distingue ma cuisine, c'est l'accent mis sur l'authenticité et l'innovation. J'ai développé mes propres mélanges d'épices, comme le "Jefferson Spices Chili Pepper", le "Jefferson BBQ Seasoning" et le "Jefferson Rice Seasoning", qui ajoutent une signature unique à mes plats. Ces épices sont soigneusement élaborées pour capturer les arômes riches et les saveurs vibrantes de la cuisine africaine, tout en apportant une touche moderne et créative. Mon approche met en avant la diversité des goûts et des textures, offrant à mes clients une expérience culinaire qui est à la fois exotique et familière, avec une attention particulière portée sur la qualité, des ingrédients et à la présentation des plats.

L.D.B.C. : Votre domaine est ultra concurrentiel. Comment vous organisez-vous pour y faire face, surtout dans une grande ville comme Shanghai ?

Jeff : La concurrence dans une ville dynamique comme Shanghai est indéniablement intense. Pour y faire face efficacement, j'ai adopté une approche stratégique qui repose sur plusieurs piliers. Je mise sur l'authenticité et l'innovation, en apportant des saveurs africaines authentiques, notamment grâce à mes propres mélanges d'épices comme "Jefferson Spices Chili Pepper" et "Jefferson BBQ Seasoning", je crée une expérience culinaire unique qui se démarque de l'offre habituelle. La qualité des ingrédients et la constance dans la préparation de chaque plat sont primordiales. J'accorde une grande importance à la fraîcheur des produits et à l'attention portée aux détails, afin de garantir une expérience gastronomique exceptionnelle à chaque visite. Je reste constamment à l'écoute des tendances et des préférences des clients. Cela me permet de m'adapter rapidement et d'innover en proposant de nouveaux plats ou en revisitant des classiques pour maintenir l'intérêt et attirer de nouveaux clients.

L.D.B.C. : Où puisez-vous votre inspiration ?

Jeff : Mon inspiration culinaire provient de plusieurs sources. En premier lieu, je puise beaucoup d'inspiration dans les traditions et les saveurs de ma région natale, le Congo. La richesse et la diversité de la cuisine africaine sont une source inépuisable de créativité pour moi. J'aime revisiter les recettes traditionnelles en y apportant une touche moderne tout en respectant leurs origines. En suite, mes voyages et mes expériences internationales, notamment en Chine, m'ont beaucoup influencé. Découvrir de nouvelles cultures et cuisines me permet d'élargir mon horizon culinaire et d'intégrer des techniques ainsi que des ingrédients variés dans mes créations. La fusion des saveurs africaines avec des influences asiatiques enrichit mon répertoire et m'a ouvert de nouvelles perspectives culinaires.