Congo-Brazzaville: Jeu éducatif - S'immerger au coeur de « Mwana sciences » de Tsaka

« Mwana sciences » est un concept du volet éducatif et innovant développé par la start-up Tsaka dont le but est de susciter les vocations futures dans le coeur des jeunes autour des métiers liés à la science. Ce jeu permettra aux enfants et aux jeunes de se familiariser très tôt avec le matériel de laboratoire et de découvrir plusieurs métiers en faisant eux-mêmes des expériences. L'approche est de démystifier la science grâce à une approche ludique et décontractée.

L'objectif, a dit Glad Boukou, CEO de Tsaka, est de montrer que la science n'est pas seulement réservée à une élite, mais qu'elle est aussi accessible à tous et que la compréhension de ces principes peut commencer très tôt. En mettant l'accent sur l'expérimentation et l'observation, les enfants apprennent que la science est une aventure, une exploration du monde qui les entoure et non un ensemble de connaissances lointaines et abstraites.

Avec « Mwana sciences », la start-up Tsaka entend inspirer une nouvelle génération de penseurs curieux et innovants, capables et prêts à relever des défis de demain et à contribuer au progrès scientifique et technologique. Ça sera donc une façon pour la start-up d'initier les enfants à avoir une passion pour les sciences, en les enseignant que la science, contrairement aux idées précoces reçues, est non seulement amusante et passionnante, mais aussi fondamentale pour comprendre et façonner le monde dans lequel l'on vit. Aussi, à travers le concept, « Les héros de la biodiversité », Tsaka sensibilise les enfants à la protection de l'environnement et la biodiversité, grâce à des méthodes pédagogiques et ludiques. « L'événement est appelé le jeu de la vie, pollution marine, vie des tortues marines qui rassemble un grand nombre d'enfants qui se mettent dans la peau des acteurs des écosystèmes marins pour faire comprendre les perturbations existantes », a expliqué Glad Boukou, CEO de Tsaka.

Ouvert aux écoles primaires et secondaires, il permettra aux élèves de renforcer les notions théoriques par la pratique, ou chaque notion scientifique est reprise lors des séances d'expériences en science de façon ludique. Ce jeu est l'un des moyens les plus efficaces qui permettent aux écoliers d'acquérir des connaissances et des compétences essentielles, car tous les individus, quelles que soient leur culture, leur situation économique ou leur communauté, jouent dès leur plus jeune âge. L'un des aspects importants de ce jeu réside sur le fait qu'il donnera aux enfants la capacité d'agir sur leur expérience et la maîtrise. Par cette façon d'action, les enfants renforceront leurs capacités lorsqu'ils joueront, prendront des initiatives, décideront par eux-mêmes à faire leurs propres choix. Au fond, ce jeu donne aux enfants un certain pouvoir de s'approprier leurs expériences et d'y jouer un rôle actif, d'une part, et en faisant confiance à leurs capacités de se montrer acteurs de leurs parcours ludique d'apprentissage, d'autre part.

Les perspectives seront, selon les mots de Glad Boukou, d'intégrer les travaux de « Mwana sciences » dans les programmes scolaires pour les écoles primaires et secondaires afin de permettre à chaque élève l'opportunité de participer et d'apprendre par la pratique ; d'adapter les activités et les expériences proposées par « Mwana sciences » pour qu'elles correspondent aux différents niveaux d'éducation, tout en s'assurant qu'elles soient pertinentes et stimulantes pour les élèves ; d'utiliser « Mwana sciences » comme outil pour orienter les enfants vers des carrières scientifiques ; de veiller que « Mwana sciences » soit accessible à tous les enfants, peu importe leur situation géographique, socio-économique, afin de garantir l'égalité des chances en matière d'éducation scientifique.