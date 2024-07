Algérie: Plus de 100 enfants de la communauté algérienne à l'étranger accueillis à Oran

Oran — Pas moins de 103 enfants de la communauté algérienne résidant à l'étranger ont débarqué, jeudi soir, à Oran, en provenance de France accompagnés de 12 encadreurs avant d'être transportés au centre des jeunes "Salamandre" à Mostaganem pour un séjour de 14 jours.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur central au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Rahal Nadir, qui était à la tête de la délégation recevant ce groupe d'enfants, a fait savoir que cette opération intervient «en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qu'il a données en Conseil des ministres pour accueillir cet été 2.000 enfants de la communauté algérienne résidant à l'étranger".

Et de poursuivre : "il s'agit d'une opération à caractère nationale qui vise à relier les enfants de notre communauté à l'étranger avec leur pays d'origine à travers la programmation de plusieurs activités, notamment la visite de sites historiques et touristiques, afin de mettre en valeur le potentiel dont recèle l'Algérie dans ce domaine et contribuer à consolider et à renforcer la culture d'appartenance à leur pays d'origine chez ces enfants".

De son côté, le directeur de la Jeunesse et des Sports d'Oran, Adel Tedjar a affirmé que cette initiative, organisée pour le deuxième été consécutif, concerne, dans sa première phase qui a débuté ce jeudi, 1.000 enfants qui ont été accueillis dans différents aéroports algériens.

Il a, en outre, souligné qu'elle sera suivie d'ici deux semaines d'une deuxième phase au cours de laquelle le même nombre d'enfants de la communauté algérienne établis à l'étranger seront accueillis pour passer 14 jours dans différents sites de jeunes implantés dans certaines villes côtières.

Des jeunes de plus 14 ans avaient bénéficié d'une même opération, il y a quelques semaines, a-t-il rappelé, soulignant que cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre d'une convention liant le MJS et la Mosquée de Paris en application des instructions du président de la République, est dédiée cette fois-ci à la catégorie d'enfants âgés entre 7 et 14 ans.

Pour leur part, les enfants concernés, qui ont créé une ambiance particulière à l'aéroport en scandant le célèbre slogan des supporters de la sélection algérienne de football "One, two, three,viva l'Algérie", ont affiché leur joie de passer leurs vacances dans leur pays d'origine et savourer les moments de bonheur qu'ils vont vivre au prix d'un riche programmé arrêté par les organisateurs.