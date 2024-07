Algérie: Saison estivale - Arrivée du 1er groupe de la communauté nationale établie à l'étranger

Chlef — Le premier groupe de la communauté algérienne établie à l'étranger est arrivé, jeudi, à l'aéroport Aboubakr Belkaid de Chlef, pour passer leurs vacances d'été au camp de vacances pour jeunes "Arrab Ahmed" à la commune de Ténès.

Composé de 72 personnes, dont 61 enfants et 11 accompagnateurs, ce groupe issu de la communauté nationale établie en France a été reçu par le wali de Chlef, Brahim Ghemired qui était accompagné des autorités civiles et militaires et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Agence nationale des loisirs de la jeunesse (ANALJ).

Le chef de service des activités de la jeunesse à la Direction de la Jeunesse et des Sports, Bouabdellah Aissa Berroudja, a précisé que cette initiative s'inscrivait dans le cadre des orientations des Hautes autorités du pays et de l'accord de coopération entre le ministère et le rectorat de la mosquée de Paris (France), faisant savoir que cette session durera 12 jours.

La wilaya de Chlef prévoit l'arrivée du deuxième groupe de la communauté établie à l'étranger le 24 juillet prochain, selon la même source.