Algérie: Saison estivale - Arrivée de 92 enfants de la communauté nationale à l'étranger

Tlemcen — Pas moins de 92 enfants de la communauté nationale résidant en France sont arrivés, jeudi soir, à l'aéroport international "Messali El Hadj" de Tlemcen, pour passer les vacances d'été, dans le cadre de l'initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports et la Mosquée de Paris (France), en application des orientations des hautes autorités du pays.

Le directeur central au ministère de la Jeunesse et des Sports Ramdane Yekhlef, des autorités des wilayas de Tlemcen et d'Ain Témouchent et des représentants de la DJS de Tlemcen ont été à l'accueil de ces enfants venus, avec 12 accompagnateurs, de plusieurs villes françaises.

Les enfants ont été transférés vers la ville côtière de Béni Saf (Ain Temouchent) pour participer au camp d'été organisé à l'occasion de ces vacances pour leur séjour dans le pays.

Yekhlef a indiqué à la presse qu'un programme varié a été établi pour les camps d'été qui dureront 12 jours comportant, entre autres, des ateliers et des activités récréatives, éducatives et touristiques permettant aux enfants de la communauté nationale établie à l'étranger de nouer les liens avec le pays, de découvrir l'histoire de l'Algérie et de visiter plusieurs sites historiques et archéologiques.

Des enfants bénéficiaires de cette opération ont exprimé leur joie de leur venue en Algérie et leur désir de goûter à l'ambiance du camp d'été et visiter des sites historiques et touristiques de la région.