Mascara — Le championnat national scolaire d'athlétisme cadets ouvert aux scolarisés et aux personnes aux besoins spécifiques, qui a pris fin jeudi soir sur la piste du stade d'athlétisme "Boualem Ali" de Tighennif (Mascara), a vu une domination des athlètes des wilayas d'Alger, Blida, et Ain Defla.

Les athlètes filles et garçons de ces wilayas se sont adjugés les trois premières places du podium en courses de vitesse (60 mètres, 100 et 120 mètres), demi fond (1500 m) et fond (3000 et 5000 m), ainsi qu'au saut à la perche et saut de longueur.

Chez les personnes aux besoins spécifiques, les athlètes des wilayas d'Alger et d'Aiin Defla ont décroché les trois premières places au lancer du poids, au lancer du javelot, au lancer du marteau et à la course de 800 mètres.

Le secrétaire général de la ligue de wilaya de Mascara des sports scolaires, Menaouer Messadek a indiqué, à l'APS, que cette compétition a permis de sélectionner 25 brillants athlètes filles et garçons pour participer aux jeux sportifs scolaires (gymnasiades) qui se tiendront avant la fin de cette année au Bahreïn, qualifiant de "bon" le niveau général des athlètes participants dont ceux aux besoins spécifiques.

A noter que le championnat national d'athlétisme scolaire, organisé deux jours durant par la ligue précitée en coordination avec la ligue de wilaya d'athlétisme et la Direction de la jeunesse et des sports, a vu la participation de 355 athlètes venus de 32 ligues de wilayas.