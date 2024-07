Algérie: Mila - Dessertes hebdomadaires par train vers les plages de Skikda

MILA — Les services de la Société nationale de transport ferroviaire (Direction régionale de Constantine) ont programmé des dessertes hebdomadaires par train vers Skikda au profit des estivants de la wilaya de Mila souhaitant se rendre aux plages, a indiqué jeudi le directeur local du transport, Farid Karoune.

Un train a été mobilisé par la direction pour la wilaya de Mila afin d'assurer le transport des estivants locaux vers la wilaya de Skikda dans le cadre du programme "train d'été 2024", a précisé le même responsable.

Les citoyens de Mila souhaitant se rendre aux plages de Skikda peuvent s'y rendre en empruntant " le train d'été " qui part chaque samedi à 5h40 de la gare de Tadjenanet en passant par celles de Chelghoum Laïd et de Teleghema, a-t-on expliqué.

Pour informer le plus grand nombre de citoyens de cette navette proposée à 500 DA aller/retour par personne, les services de la SNTF ont publié le programme de ce train proposé de juillet à fin août à travers les équipements et places publiques et sur divers médias, selon la même source qui a précisé que le nombre des navettes hebdomadaires pourra être augmenté en fonction de l'affluence des estivants.

Dans le même contexte, le directeur local du transport a indiqué que les autorités locales œuvrent à généraliser la culture du déplacement par train et les services de la SNTF (direction régionale de Constantine) envisagent la programmation des dessertes diurnes tout au long de l'année vers Alger et Constantine pour faciliter les déplacements des citoyens dont les étudiants depuis les gares de Tadjenanet, Chelghoum Laïd et Teleghema. Ces trois gares ferroviaires ont bénéficié de travaux d'aménagement pour offrir de meilleures conditions d'accueil aux voyageurs, est-il noté.