Algérie: Commerce extérieur - Le ministre des Finances salue le rôle des Douanes dans l'accompagnement des startups

Alger — Le ministre des Finances, Laaziz Faid a salué, jeudi à Alger, le rôle des Douanes algériennes en matière d'appui et d'accompagnement des startups à travers les facilitations accordées dans le cadre des opérations du commerce extérieur.

Ces propos ont été tenus lors d'une journée d'études sur les facilitations douanières accordées aux startups, organisée par la Direction générale des douanes (DGD) sous la supervision du ministère des Finances et en coordination avec le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Tenus en visio-conférence, les travaux de la journée se sont déroulés en présence du ministre des Finances, Laaziz Faid, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani ainsi que le directeur général des Douanes, le général-major Abdelhafid Bakhouche, des cadres, des officiers et des agents relevant de la DGD, en sus des cadres des directions régionales.

Ces facilitations revêtent une "importance particulière, car destinées à une jeune génération ayant déjà honoré le pays dans de nombreuses compétitions internationales, en réalisant des résultats remarquables qui ont valu les félicitations du président de la République, qui a exprimé sa fierté de notre élite, réitérant , ainsi, son engagement à son soutien en vue de lui permettre de poursuivre ses créations dans ces projets prometteurs", a ajouté le ministre.

Faid a souligné que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accordait un "intérêt particulier aux startups qui se sont démarquées dans différents domaines", relevant que l'Etat avait mis à la disposition de cette catégorie tous les mécanismes législatifs et réglementaires pour l'accompagner dans l'élargissement de ses projets et améliorer sa compétitivité, à travers un écosystème favorable encourageant l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat chez les jeunes.

Cet effort, contribue à la création de l'emploi et à l'intégration de nombreuses activités du marché parallèle dans le secteur formel, a soutenu le ministre.

Les start-up ont suscité un grand intérêt ces dernières années, grâce à "la forte volonté politique exprimée par le président de la République de passer d'une économie basée sur la rente vers une économie reposant sur la connaissance", a-t-il indiqué.

Après avoir rappelé les avantages fiscaux et douaniers dont bénéficient les porteurs de projets, le ministre a affirmé que "dans les prochains jours", les premiers groupes de start-up se rendront aux Etats-Unis, en Chine et en Corée du Sud, dans le cadre du programme de visites internationales approuvé par le président de la République, dans l'objectif de permettre à ces entreprises de découvrir les environnements mondiaux d'entrepreneuriat et d'élargir leur relationnel.

Le ministre a également souligné que son département ministériel ouvrait pour que l'écosystème des startups soit à la hauteur des aspirations de leurs propriétaires, ce qui permettra d'ouvrir de nouvelles perspectives pour les startups et à l'Algérie de progresser davantage dans la recherche, le développement, l'innovation tout en rapprochant l'université algérienne de son environnement économique".

Pour sa part, le général-major Bakhouche a souligné que le corps des Douanes était "un excellent accompagnateur" pour les porteurs de projets, les startups et les jeunes entrepreneurs, qualifiant ces derniers de "catégorie pionnière dont il faut profiter pour réaliser un saut qualitatif et atteindre transformation économique escomptée".

Dans ce contexte, il a souligné que les services douaniers veillent à faire bénéficier à cette catégorie toutes les facilités douanières conformément aux orientations des pouvoirs publics visant à soutenir les jeunes créateurs et à les encourager à concrétiser leurs projets sur le terrain.

Le directeur général des Douanes a également indiqué que cette rencontre se voulait une opportunité pour le dialogue direct et le débat ouvert afin de présenter les différentes facilités douanières et les avantages accordés, ainsi que pour prendre connaissance des projets par lesquels les micro-entreprises peuvent contribuer à l'amélioration de la performance des services douaniers.

La journée d'étude a été marquée par des interventions de cadres de la DGD et du ministère de l'Economie de la connaissance, sur les principales facilitations douanières et les mesures décidées par l'Etat en faveur des startups, en sus de l'organisation d'une exposition d'un groupe de startups.