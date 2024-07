Afrique de l'Ouest: Ghana shippers awards - La Chambre de commerce et d'industrie auréolée à Accra

Malgré les coups de boutoir des forces du Mal, le Burkina tient debout, les Burkinabè ainsi que les institutions burkinabè, partout où ils se trouvent, tiennent la dragée haute, s'illustrant de la plus belle des manières. On en a encore eu un bel exemple le 28 juin 2024 dans le somptueux cadre de l'hôtel Labadi Beach à Accra, où se tenait devant le gotha du monde des affaires, de la diplomatie et de l'administration les "Ghana Shippers Awards".

Cet évènement qui est à sa 6e édition maintenant est une initiative des autorités d'Accra à travers le Ghana Shippers' Authority, l'autorité des chargeurs, pour célébrer les institutions qui ont su impacter par leurs actions les initiatives de développement et de promotion des échanges commerciaux.

Parmi les lauréats de cette cuvée figure en bonne place la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Sa représentation dans l'ancienne Gold Coast a été distinguée pour le rôle qu'elle joue auprès des partenaires institutionnels ghanéens et des acteurs de la chaîne logistique pour la facilitation du commerce intra-régional.

A tout seigneur tout honneur, c'est l'ambassadeur du Pays des hommes intègres, David Kabré, qui a reçu la distinction au nom de la CCI-BF. Dans son allocution, le diplomate burkinabè a exprimé la reconnaissance de la CCI-BF et des chargeurs à l'ensemble des acteurs ghanéens qui interviennent dans le dispositif de facilitation des échanges commerciaux entre le Burkina et le pays de Kwame Nkrumah. Et d'assurer qu'en dépit des défis multiples et multiformes, la CCI-BF et le secteur privé burkinabè ont pu trouver les ressorts essentiels de leur résilience.

Tout en félicitant le directeur général de la CCI-BF et son équipe opérationnelle, David Kabré a dédié ce prix aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui maintiennent à flots le bateau battant pavillon Burkina au milieu du tourment de l'océan terroriste. L'un des plus heureux du jour était sans doute le représentant de la CCI-BF au Ghana, Shérif Ouédraogo, acteur de premier plan de l'oeuvre.