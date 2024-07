Egypte: Deux vices-Premier ministre et nouveaux portefeuilles au nouveau cabinet

Un nouveau gouvernement sous la présidence du premier ministre Mostafa Madbouli a prêté serment devant le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi mercredi 3 juillet 2024 au Palais Al-Ittihadiya au Caire. Ce remaniement constitue un renouvellement presque complet du gouvernement avec 22 changements.

L'une des grandes nouveautés de ce nouveau cabinet est la nomination de deux vices-Premier ministre à savoir Kamel Al-Wazir, chargé des affaires industrielles, et Khaled Abdel-Ghaffar, chargé des Affaires du développement humain.

Le remaniement a témoigné de nombreuses réformes au niveau du personnel mais aussi des portefeuilles ministériels.

Les grands changements comprennent entre autres la nomination de l'ambassadeur Badr Abdelatty au ministère des Affaires étrangères, qui fusionnera avec le ministère de l'Emigration, remplaçant Sameh Choukri.

Maya Morsy, présidente du Conseil national de la femme, au ministère de la Solidarité sociale, remplace Nevine El-Kabbaj. Aux Finances Ahmed Kouchouk est nommé à la place de Mohamed Maait. Sherif El-Sherbiny, le président de la compagnie de la Nouvelle capitale administrative, prend le ministère du Logement, à la place de Assem El Gazzar. Sharif Farouk remplace Ali Al-Messelhy à la tête du ministère de l'Approvisionnement. Enfin, Ossama Al-Azhari remplace Mokhtar Gomaa en tant que ministre des Waqfs (biens religieux).

L'économiste et membre du Conseil d'administration de la Banque Centrale d'Egypte, Hassan Al-Khatib, est nommé ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur, tandis que le procureur général adjoint, Adnan Fanjari, est nommé ministre de la Justice.

Le président de l'Autorité égyptienne de l'Aviation civile et président de l'Académie des sciences de l'aviation, Sameh Al-Hafni, sera le nouveau ministre de l'Aviation civile.

Le Conseiller Mahmoud Fawzi, qui a dirigé la campagne électorale du président Abdel Fattah Al-Sissi aux dernières élections présidentielles, recueille, lui, le nouveau portefeuille des Affaires parlementaires, juridiques et de la coordination politique.

Au total, 22 portefeuilles ministériels ont changé de main, et 23 nouveaux vice-ministres ont été nommés.

Les grandes figures sortantes comprennent notamment Sameh Choukri, qui a eu le mandat le plus long de l'histoire en tant que chef de la diplomatie égyptienne ; mais aussi Mohamed Maait, ministre des Finances, Mohamed Shaker, ministre de l'Electricité et de l'Energie renouvelable, Tarek El-Molla, ministre du Pétrole et des ressources minérales, et Hala Al Saïd, la ministre de la Planification et du Développement économique.

Au sein de ce gouvernement, trois nouveaux ministères sont issus de fusions. Ainsi, l'Emigration a été liée au ministère des Affaires étrangères, la Planification et le Développement économique à la Coopération internationale, et le Commerce et l'Industrie a été affilié au Transport.

Le nouveau gouvernement tiendra sa première réunion au siège du Conseil des ministres à la Nouvelle Capitale administrative mercredi.

Il présentera son programme au Parlement le lundi 8 juillet.

Les défis auxquels ce nouveau gouvernement est confronté sont considérables : traversant une crise économique, l'Egypte connaît des pénuries de gaz naturel impactant l'alimentation électrique et l'activité industrielle. En outre, le gouvernement s'est engagé à améliorer le niveau de vie des citoyens, ainsi qu'à gérer les conflits régionaux.

« Je connais totalement l'étendue des souffrances que connaissent les Egyptiens », a affirmé El-Sissi à l'occasion du 11ème anniversaire de la Révolution du 30 juin. « Je vous assure que ma principale préoccupation et la priorité qui vient en tête du nouveau gouvernement est de soulager vos souffrances, de créer davantage d'opportunités d'emploi, et de construire un avenir meilleur pour tout le peuple d'Egypte. »