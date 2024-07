Algérie: Président de la République - Le programme électoral consacré au parachèvement des réalisations

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé son intention de se présenter pour un deuxième mandat présidentiel, a indiqué que son programme électoral sera consacré au parachèvement des réalisations et aux efforts visant à mener l'Algérie à bon port.

Lors de son entrevue médiatique périodique au Palais du peuple, diffusée jeudi soir, le président de la République a annoncé son intention de se présenter pour un deuxième mandat présidentiel "à la demande de plusieurs partis et organisations politiques et non politiques et de la jeunesse".

"Les importantes réalisations accomplies, dont je suis fier, ont été concrétisées grâce au peuple algérien", a dit le président de la

République, rappelant qu'il s'était présenté lors de sa première candidature à la Présidence de la République comme "le candidat de la jeunesse et de la société civile". "Le pire dans de tels parcours c'est de rester au milieu du gué avant d'arriver à bon port", a-t-il estimé.

Aussi, a-t-il assuré qu'il continuera sur cette lancée en tant que candidat pour un deuxième mandat, adressant ses remerciements aux partis politiques l'ayant soutenu.

L'Algérie est aujourd'hui "un pays redouté militairement, politiquement et sur d'autres plans" et "tout le monde reconnaît ses exploits, l'adversaire avant l'ami", a affirmé le président de la République, soulignant que la prochaine étape, s'il est plébiscité par le peuple, sera consacrée à "l'ancrage de ce qui a été initié".

Le président de la République a rappelé, dans ce contexte, que son mandat actuel avait en fait était réduit à deux ans et demi, les efforts ayant été concentrés, les deux premières années, sur la lutte contre la issaba et les répercussions de la pandémie de Covid-19.

"Les Algériens sont aujourd'hui conscients que leur pays est en sécurité", a-t-il poursuivi.

"Ils ont le droit d'accepter ou de refuser", a-t-il dit en référence à son annonce de candidature, rappelant que "le peuple est souverain".

Et de dire sa "foi profonde, depuis son plus jeune âge, dans les capacités de l'Algérie à écrire l'histoire".

Le président de la République est, par ailleurs, revenu sur d'anciennes pratiques délétères qui, a-t-il dit, "rappellent aux Algériens un passé douloureux alors que nous parlons d'Algérie nouvelle". Ces pratiques "doivent cesser", a-t-il insisté.

Après avoir réaffirmé que "l'Algérie et son peuple ont triomphé de la +contre-révolution+", le président de la République a mis en garde contre "les résidus et les opportunistes à l'affut", rappelant leurs tentatives de créer un climat d'instabilité par des actes de sabotage et des agressions contre les membres du corps médical, ainsi que leurs tentatives de provoquer des pénuries. "Ces pratiques n'étaient pas sans contrepartie", a-t-il fait observer.

"La cinquième colonne mobilisée par des parties étrangères participe de cette même entreprise, plusieurs pays souhaitant l'instabilité de l'Algérie car sa stabilité est synonyme de puissance dans plusieurs domaines", a expliqué le président de la République.

"Les Algériens ont compris aujourd'hui que la bataille était réelle et que nous avons franchi de grands pas vers la victoire", a-t-il enchaîné.

Evoquant le rôle des membres de la communauté algérienne à l'étranger dans le processus de développement global, le président de la République a rappelé les efforts consentis par l'Etat pour protéger leurs intérêts, ce qui a renforcé leur nationalisme.

Concernant sa visite de travail et d'inspection effectuée, mercredi, dans la wilaya de Tizi Ouzou, le président de la République a affirmé qu'elle était "réussie sur tous les plans".

Après avoir remercié la population pour l'accueil chaleureux qu'elle lui a réservé, le président de la République a soutenu que "la wilaya de Tizi Ouzou mérite toute l'attention".