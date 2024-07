Ile Maurice: Jiaved Ruhumatally n'insiste pas sur sa demande de remise en liberté

Les débats entourant la motion de remise en liberté de Jiaved Ruhumatally devaient avoir lieu hier devant le juge Luchmyparsad Aujayeb de la cour d'assises.

Cependant, son avocat a déclaré en cour que son client n'ira pas de l'avant avec la demande. Le Privy Council avait, en effet, annulé, le 18 juin, sa condamnation de 40 ans de prison par la cour d'assises, tout en recommandant un nouveau procès qui sera entendu du 3 au 14 février 2025 devant la cour d'assises. Le Directeur des poursuites publiques viendra de l'avant avec une accusation formelle contre Jiaved Ruhumatally.

Il avait été reconnu coupable sous une accusation d'assassinat du Customer Service Supervisor de la Mauritius Commercial Bank, Gérald Lagesse, en 2005. Le cadavre de ce dernier avait été découvert ligoté et bâillonné dans la salle des coffres de la banque, à PortLouis, après un cambriolage au cours duquel un butin de Rs 51,8 millions avait été dérobé. Dans le cadre de l'enquête, Jiaved Ruhumatally et ses deux complices avaient été arrêtés. Les deux personnes avaient été poursuivies dans un procès séparé et avaient plaidé coupable d'homicide volontaire. Ils avaient écopé de 16 ans de prison chacun.

Quant à Jiaved Ruhumatally, il avait plaidé non coupable et avait été condamné à 40 ans de prison en 2015 pour l'assassinat de Gérald Lagesse. Il avait saisi le Privy Council pour contester sa peine. Dans leur jugement, les Law Lords n'ont pas été tendres envers le juge qui avait présidé ce procès. Ils ont soutenu que le juge avait commis des erreurs et des irrégularités graves.