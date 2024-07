Ile Maurice: Hippisme - Emamdee prend un an et Rs 500 00 d'amende

Le verdict est tombé hier. Yashin Emamdee a été suspendu pour une durée d'un an et devra payer une amende de Rs 500 000. L'ancien entraîneur a été reconnu coupable en vertu des règlements 65.1 et 65.2. De plus, Secret Circle a été suspendu pour 365 jours à partir de la date de publication des résultats de l'analyse de QuantiLAB.

Yashin Emamdee croyait s'en sortir à bon compte vu que le palefrenier Kapil Kumar Jugnauth, alias «Jagatpal», a changé sa déposition initiale imputant de lourdes fautes à Emamdee. «Due to undue pressure of the inquiry officers, (...), I mentioned the name of Yashin Emamdee, when in truth and in fact, the said Yashin Emamdee was never involved (...)», a écrit le palefrenier dans son affidavit.

Cependant, les commissaires n'ont pas vraiment examiné l'affidavit en question car les Rules of Racing mettent clairement en lumière les responsabilités d'un titulaire de licence d'entraîneur auprès de la Horse Racing Division (HRD). Ce qui est en phase avec la réalité des commissaires de l'époque sous le Maurituis Turf Club (MTC). On indique qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte (Strict Liability), imputable à l'entraîneur Emamdee. Les commissaires ont également voulu savoir si Emamdee avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses chevaux.

Cependant, en dehors des caméras mises en place par Global Equestrian Ltd (GEL), Emamdee n'a pris aucune précaution supplémentaire en matière de sécurité. Aucune caméra n'a été installée dans les boxes des chevaux. Emamdee a plaidé en faveur du cas particulier des installations à Balaclava, affirmant que ses quartiers peuvent être déplacés à tout moment. Et qu'il devrait alors déplacer les caméras installées. Les commissaires lui ont rappelé que ces arrangements concernaient des accords privés entre lui, en tant qu'entraîneur, et la GEL, et que la HRD n'avait aucune compétence à ce sujet.

«La responsabilité restera toujours sur les entraîneurs», lui a rappelé le chef commissaire, Riyaz Khan. L'ancien jockey a alors expliqué qu'il n'avait pas encore les moyens d'installer de telles caméras dans ses boxes. Il a toutefois promis de faire tout ce qui est nécessaire pour éviter de rencontrer «de telles situations» à l'avenir. Emamdee a aussi fait savoir qu'il était le seul à subvenir aux besoins de sa famille.

Les commissaires ont pris en compte les circonstances atténuantes dans le cas d'Emamdee, mais l'ont tout de même lourdement sanctionné : une suspension d'un an et une amende de Rs 500 000. Emamdee a déjà exprimé son intention de faire appel. Il convient de noter que l'enquête impliquant cette fois Jack Tarr sera examinée en profondeur par les commissaires très bientôt. Emamdee n'est pas à l'abri d'une sanction tout aussi sévère.