Ile Maurice: Kailesh Jagutpal - «Il est difficile de déterminer le nombre de personnes traitées avec succès»

De 2019 à 2023, 449 mineurs, dont 7 % de filles, ont été traités dans des centres de désintoxication et de réhabilitation, ainsi que dans les hôpitaux gouvernementaux. Les chiffres montrent que malgré les traitements offerts, plus de la moitié des mineurs rechute. Durant cette période, six mineurs sont décédés des suites d'une overdose.

«Il est difficile de déterminer le nombre de personnes traitées avec succès contre la toxicomanie», a affirmé le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, mardi soir à l'Assemblée nationale, en réponse à une interpellation de la députée de l'opposition Karen Foo Kune-Bacha concernant les mineurs utilisateurs de drogues. Selon les chiffres fournis par le ministre, au centre de désintoxication et de réhabilitation de Nénuphar, plus de la moitié des mineurs admis rechute.

En 2019, sur les 99 cas admis, 53 ont été réadmis. Cette tendance s'est poursuivie en 2020 avec 22 réadmissions sur 65 admissions. En 2022, parmi les 85 admissions, 53 mineurs ont à nouveau été admis, et en 2023, 46 réadmissions ont été enregistrées parmi les 89 admissions. «Près de 50 % des jeunes admis à l'unité Nénuphar ont été stabilisés ou sont en cours de stabilisation», a-t-il dit.

Le nombre d'admissions de mineurs dans les centres de désintoxication et de réhabilitation, notamment Nénuphar, Frangipane et Orchidée, et les hôpitaux publics, a fluctué de 2019 à ce jour. En 2019, 138 mineurs y ont été admis, 89 en 2020, 59 en 2021, 54 en 2022, 77 en 2023 et 32 du 1er janvier 2024 à ce jour. «L'objectif principal de tout traitement pour un toxicomane est de stabiliser le patient sur les plans médical, psychologique, familial, social et professionnel afin de favoriser sa réinsertion dans la société. Cependant, les soins et le soutien varient selon chaque individu», a souligné Kailesh Jagutpal.

%

De 2019 à ce jour, 309 mineurs, dont 7 % de filles, ont été traités dans les Addiction Treatment Units du ministère de la Santé. En 2019, 74 mineurs ont été traités, suivis de 74 en 2020, 85 en 2021, 36 en 2022, 31 en 2023, et neuf du 1er janvier à ce jour. Les mineurs toxicomanes reçoivent des traitements à base de méthadone, de Suboxone et de Naltrexone.