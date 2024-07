Ile Maurice: Viol allégué de sa fille - Le père reste en détention

H. S. H. était recherché depuis pratiquement deux ans par la police après avoir été accusé de viol par sa fille de 17 ans.

Placé en état d'arrestation en janvier 2024, le père, un habitant de Crève-Coeur, a saisi la Bail and Remand Court pour réclamer sa remise en liberté. Le sergent Rujgobee, enquêteur, a soutenu que le demandeur ne devrait pas être remis en liberté sous caution parce qu'il pourrait s'enfuir, récidiver, gêner les témoins et pour sa propre sécurité. La décision de ne pas accéder à la demande du requérant a été rendue par la magistrate Zeenat Cassamally le lundi 8 juillet.

Récidive

L'enquêteur a précisé que H. S. H était recherché par la police depuis 2022 et que ce n'est que cette année qu'il a été arrêté. Les preuves documentaires révèlent que le requérant est provisoirement inculpé du délit de rapports sexuels avec une mineure de moins de 16 ans. Un procès lui avait été intenté en 2022, mais il avait été libéré sous caution. C'est à ce moment qu'il aurait violé sa fille. Il ressort du témoignage de l'enquêteur que le 2 octobre 2022, le père était ivre et avait appelé sa fille qui vivait sous le même toit que lui.

Lorsque celle-ci est entrée dans sa chambre, il l'a ligotée avant de la violer. Elle a signalé l'affaire le 12 octobre 2022, soutenant qu'elle avait été blessée lors de l'acte atroce commis par son père. Or, la police n'a pas pu examiner la victime le jour où l'affaire a été signalée. Il a fallu plus d'un an à la police pour arrêter le père et faire examiner la fille.

Après avoir écouté la version de l'enquêteur, la magistrate a noté qu'il n'y a rien au dossier qui indique la raison pour laquelle la mineure avait été autorisée à vivre avec lui malgré le fait qu'il avait été provisoirement accusé d'une infraction sexuelle contre une autre mineure. «Il semble que, tout en ayant été libéré sous caution pour une infraction similaire, il soit à nouveau impliqué dans une autre affaire d'infraction sexuelle sur mineur. Le risque d'infraction est donc réel», a observé la magistrate Zeenat Cassamally, indiquant que le risque de fuite est également plausible.

«Maintenant, dans le cas où il serait libéré sous caution et compte tenu du fait que Crève-Coeur et Poste-de-Flacq ne sont pas loin, la possibilité qu'il intimide la déclarante, qui est sa fille et qui pourrait être traumatisée par cet incident, ne peut pas être ignorée.» La magistrate a rejeté la demande de liberté du père.