Ile Maurice: Cinq individus débarquent chez lui et l'enlèvent

Un marchand de fruits, habitant Roche-Bois et âgé de 35 ans, a passé un sale quart d'heure dans la nuit du 3 juillet. Il a beaucoup réfléchi et a finalement décidé de rapporter le cas au poste de police de Roche-Bois, mardi. Une enquête est en cours et des arrestations sont imminentes.

Selon le trentenaire, il dormait le 3 juillet lorsque, vers 23 h 30, un homme de la localité est entré dans sa maison en passant par une fenêtre laissée ouverte. Quatre autres l'ont suivi, tous armés de sabres, de bâtons et d'autres objets. Ils l'auraient frappé à plusieurs reprises, le blessant au pied, à la main et à la bouche. Les cinq individus l'auraient ensuite forcé à monter dans une Toyota et ils ont pris la direction de Jin Fei.

Sur place, l'un d'eux a passé un appel à une femme, lui disant : «Mo pe promet twa, aster li pou aret koz ar twa ek to zanfan.» Les agresseurs ont encore une fois roué de coups le marchand de fruits avant de le ramener chez lui. Une fois à son domicile, ils ont cherché des objets de valeur, dont son téléphone, un appareil de musique, une paire de lunettes et un parfum, le tout d'une valeur de Rs 40 000.