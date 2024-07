Ile Maurice: Huawei lance les Initiatives DigiTalent 3.0

L'entreprise chinoise s'engage à offrir 4 000 opportunités de formation en TIC au cours des quatre prochaines années.

Lors de la cérémonie de lancement de DigiTalent 3.0, mercredi 10 juillet, Huawei Technologies (Mauritius) Co., Ltd. a annoncé son plan de fournir 4 000 opportunités de formation en technologies de l'information et de la communication (TIC) au cours des quatre prochaines années. Ces opportunités incluront l'Académie TIC de Huawei, le programme Seeds for the Future, la formation des fonctionnaires, la formation pour les petites et moyennes entreprises et les initiatives de littératie numérique.

L'événement a vu la participation de Prithvirajsing Roopun, président de la République, Deepak Balgobin, ministre des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation, Liying Zhu, ambassadeur de la République Populaire de Chine, ainsi que des conférenciers et 200 étudiants de plus de dix universités. Dans son discours, Prithvirajsing Roopun a souligné l'émergence de Maurice comme centre d'excellence technologique, attirant des talents mondiaux et favorisant un écosystème d'innovation numérique.

Il a insisté sur l'importance d'un investissement continu dans le développement des talents. «Je remercie l'équipe de Huawei pour leur initiative visant à établir des écosystèmes robustes pour les étudiants et les enseignants, développer des professionnels hautement qualifiés et assurer la croissance continue des professionnels existants. Je suis heureux de voir des acteurs mondiaux comme Huawei soutenir cette initiative nationale en formant notre main-d'oeuvre et en augmentant leur employabilité.» Le président a également encouragé la collaboration publique et privée pour améliorer les compétences numériques pour tous.

Deepak Balgobin a déclaré : «Maurice a toujours été un pionnier de l'innovation régionale. Nos investissements stratégiques dans l'infrastructure TIC, associés à notre engagement à promouvoir une économie basée sur la connaissance, ont jeté une base solide pour notre avenir numérique. La formation continue et la mise à niveau des compétences sont essentielles.» Le ministre a exprimé sa gratitude envers Huawei pour son engagement indéfectible à développer les compétences en TIC à Maurice. «Son écosystème de talents est un brillant exemple de la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour bâtir un vivier de talents TIC prospère dans notre pays.»

Liying Zhu a ajouté : «Le programme DigiTalent est un modèle de coopération entre la Chine et Maurice dans le domaine des ressources humaines. Je suis heureux de voir que les talents en TIC cultivés par Huawei cette année ont favorisé le développement numérique du pays. Je reconnais pleinement l'engagement actif de Huawei dans l'accomplissement des responsabilités sociales et je souhaite aux étudiants et aux praticiens mauriciens d'excellents résultats dans le programme de formation de cette année.»

À Maurice, Huawei s'est associé à sept universités, dont l'Université de Maurice, l'Université de Technologie de Maurice, l'Université Middlesex, les Polytechniques de Maurice, l'Université Curtin, l'Université Rushmore et le Collège de Leadership Africain. Huawei a formé plus de 35 instructeurs et offert des cours en IA, 5G, Datacom, Cloud Computing et systèmes d'énergie photovoltaïque. Plus de 350 étudiants et professionnels ont obtenu la certification HCIA de Huawei ces dernières années.

Kui Zheng, PDG de Huawei Maurice, a déclaré : «Le talent numérique a toujours été l'un des axes stratégiques de Huawei à Maurice. Huawei dispose d'un cadre de formation de talents avec trois initiatives clés : construire un écosystème de talents pour les enseignants et les étudiants ; offrir une formation pour les partenaires industriels ; et s'associer aux gouvernements pour fournir une formation à la transformation numérique.»

Huawei vise à offrir 4 000 opportunités de formation en TIC à Maurice au cours des quatre prochaines années, en se concentrant sur l'intelligence artificielle, la 5G, le cloud, le stockage et la cybersécurité. Huawei organisera également des salons de l'emploi pour aider les étudiants à trouver un emploi et établira un mécanisme de recrutement axé sur les partenaires pour améliorer les taux d'emploi dans le domaine des TIC.

Cette initiative permettra de construire un ensemble diversifié de compétences au sein de l'écosystème numérique et de créer des opportunités plus stables, apportant finalement la technologie numérique à chaque foyer et organisation pour un monde entièrement connecté et intelligent.