Tunisie: Forum économique Tuniso-brésilien - Nabil Ammar affirme l'intérêt qu'accorde la Tunisie au marché brésilien

Tunis — Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, Nabil Ammar a ouvert, jeudi, à São Paulo, au Brésil, le Forum économique Tuniso-brésilien, organisé par la Chambre de commerce arabo-brésilienne (ABCC) et affirmé l'intérêt qu'accorde la Tunisie au marché brésilien.

Ammar qui conduit une délégation d'hommes d'affaires tunisiens dirigée par le président de l'Union Tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA), Samir Majoul, a exprimé l'attachement des acteurs économiques des deux pays à explorer les opportunités de coopération qui se présentent de part et d'autre dans des domaines tels que l'énergie, l'agroalimentaire, les engrais, le tourisme...

Le ministre des Affaires étrangères estime, à cet effet, que la décision d'ouvrir un bureau commercial et consulaire à Sao Paulo auprès de l'ambassade de Tunisie au Brésil confirme l'intérêt accordé par la Tunisie au marché brésilien, ajoutant qu'il s'agit de la première représentation commerciale du pays en Amérique du Sud. Cette représentation aura pour mission de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et de soutenir les entreprises économiques exportatrices vers le marché brésilien.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la diplomatie tunisienne pour se positionner sur le marché brésilien, a encore affirmé Nabil Ammar, saluant le succès de la participation de la Tunisie au salon "APAS 2024", des industries de l'alimentation et des boissons, de São Paulo, la plus grande manifestation du genre en Amérique du Sud.

Il a, à ce titre, appelé les hommes d'affaires des deux pays à saisir l'occasion de ce forum pour nouer des partenariats économiques solides, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, soulignant la volonté du gouvernement tunisien d'encourager et de faciliter les échanges commerciaux et d'instaurer un climat favorable à l'investissement en mettant en place des cadres législatifs incitatifs dans tous les domaines.

"La Tunisie est une terre de paix qui coopère avec tous les pays amis sur la base du respect mutuel et de l'intérêt commun", a-t-il déclaré, ajoutant que "la Tunisie, qui entretient des relations distinguées et historiques avec tous les pays et espaces de son voisinage arabe, africain, méditerranéen et européen, croit en la nécessité de s'ouvrir sur les grands groupements économiques émergents tels que les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui représentent un pôle économique important"

Le ministre a par ailleurs souligné l'importance de promouvoir la coopération Sud-Sud face aux profondes transformations économiques, politiques et sociales que traverse le monde, exprimant l'attachement de la Tunisie à renforcer la coordination sur les questions liées aux enjeux mondiaux, avec le Brésil, qui accueillera le prochain sommet du G20 à Rio de Janeiro, les 18 et 19 novembre 2024 ainsi que la COP 30 en 2025. En marge de ce forum, une convention de réactivation du conseil d'affaires mixte tuniso-brésilien a été signée, aujourd'hui, entre l'UTICA et la Chambre de commerce arabo-brésilienne.

Ce forum a également connu la signature d'un mémorandum d'entente de coopération entre la Pharmacie centrale et l'Association brésilienne de l'industrie des intrants pharmaceutiques dans l'objectif d'établir une coopération tuniso-brésilienne dans les domaines des vaccins et de la recherche scientifique relative aux maladies émergentes, et de favoriser l'échange d'expertise et d'expériences dans le domaine des industries pharmaceutiques.

Toujours en marge de ce forum, le directeur général du Groupe chimique tunisien (GCT) a tenu plusieurs réunions avec les représentants d'institutions économiques brésiliennes actives dans l'approvisionnement en engrais et en dérivés de phosphate.

Pour sa part, le Contrôleur général chargé de la division des directions de soutien à la direction générale des douanes a discuté avec les responsables de la Chambre de commerce arabo-brésilienne des programmes d'action communs pour la période à venir, notamment en matière d'échange d'expertise et de facilitation des échanges commerciaux. Le responsable effectuera également plusieurs visites sur le terrain, notamment au port de Santos à São Paulo pour s'informer des différents systèmes logistiques déployés.