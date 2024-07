Cote d'Ivoire: Sécurité - Le Conseil national satisfait de la situation globale qui continue d'être stable

« À l'issue de la rencontre, le Président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier Ministre, Chef du Gouvernement, aux Ministres en charge de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, aux Grands Commandements, de même qu'à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays ».

C'est l'un des points clés du Conseil national de sécurité présidé le 11 juillet 2024 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau par le Chef de l'État, Alassane Ouattara. Le satisfécit du Président de la République s'explique notamment par les performances du « Groupement Spécial de Lutte contre l'Orpaillage Illégal (GS-LOI), créé en 2021, et la Brigade Spéciale de Surveillance et d'Intervention (BSSI), dont une base avancée a été installée en janvier 2024, à Noé, par le Ministre des Eaux et Forêts, en vue de lutter contre la pollution des fleuves transfrontaliers TANOE et BIA, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana », selon le communiqué.

Et les chiffres parlent pour les deux structures. Puis que l'on note «l'interpellation de plus de 1 600 individus ; le déguerpissement de plus de 900 sites d'orpaillage illégal ; la destruction de nombreux équipements dont près de 4 200 dragues, 4 000 concasseurs, 1 800 motopompes et plus de 69 000 abris de fortune ; la saisie d'environ 900 millions de francs CFA et 20 kilogrammes d'or, ainsi que de divers autres matériels dont 1 400 motopompes et 315 pelleteuses ; et la régularisation administrative de 246 orpailleurs semi-industriels et artisanaux, qui a valu une augmentation de la production nationale d'or de près de 19 milliards de francs CFA, de 2021 à 2023 ».

Pour davantage d'efficacité et de résultats positifs, le Président Alassane Ouattara a instruit le Premier ministre à l'effet de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'administration publique à même de faciliter l'action de la Bssi. Cela, à travers « la sensibilisation accrue des populations locales, en collaboration avec la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels, et les autorités locales ; le renforcement des capacités humaines et opérationnelles du Groupement Spécial de Lutte contre l'Orpaillage Illégal et de la Brigade Spéciale de Surveillance et d'Intervention ; le renforcement de la sécurisation et de la coopération transfrontalières, dans les zones frontalières impactées ; et la mise en oeuvre diligente du dispositif ivoiro-ghanéen de surveillance des fleuves TANOE et BIA ».

Relativement aux accidents de la route, le Chef de l'Exécutif ivoirien a réitéré ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier Ministre, à l'effet de poursuivre la mise en oeuvre des réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. D'autant plus que les services compétents indiquent « la hausse de 4% du nombre d'accidents de la circulation, qui est passé de 1 764, en mai 2024, à 1 833, en juin 2024 ». Même si le Conseil National de Sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels de 25%, sur la même période.