Afrique Centrale: Le Gouvernement congolais demande des sanctions économiques et judiciaires contre le Rwanda

A la suite du rapport des experts de l'ONU sur la RDC, le Gouvernement congolais appelle la communauté internationale à prendre des sanctions politiques, économiques et judiciaires sévères contre le Rwanda et ses dirigeants.

Dans un communiqué publié le 11 juillet, le porte-parole du Gouvernement et ministre de la Communication et des médias, Patrick Muyaya, réagissait au récent rapport du groupe des experts des Nations unies sur la RDC, transmis au président du Conseil de sécurité en date du 31 mai 2024 et exploité le 8 juillet.

Ce rapport, écrit le porte-parole du Gouvernement, présente des preuves accablantes et indiscutables de l'agression de la RDC par le Rwanda.

Ledit rapport des experts des Nations unies affirme que le Rwanda à déployé en RDC près de 4.000 militaires, nombre largement supérieur à celui des combattants du M23. Les effectifs comptent de ce groupe armé soutenu par le Rwanda, précisent le rapport, comptent aussi des enfants mineures et des personnes recrutées notamment de force dans les localités sous occupation et dans les camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda.

« Le Gouvernement congolais prend acte des informations faisant état des cas de rapprochement circonstanciel, à des niveaux non politiques ni stratégiques, de certains agents publics avec des groupements non étatiques sous sanctions des Nations unies, et qui endeuillent principalement des populations congolaises. Il se félicite de ce que les experts reconnaissent l'existence des directives et sanctions prises par les autorités congolaises pour décourager ce genre d'incidents, et reste engagé à exploiter ces informations, en vue d'en dégager d'éventuelles responsabilités », note le communiqué.

Le Gouvernement de la RDC rappelle que toutes les fois que de graves soupçons de crimes et d'autres actes illégaux ont pesé sur des agents publics impliqués dans cette crise, il s'est toujours assuré que les présumés auteurs en répondent devant des juridictions compétentes.

« Ne se bornant plus à apporter un simple soutien aux opérations du M23 dans les territoires de Rutshuru, de Masisi et de Nyiragongo, Force de défense rwandaise (RDF), s'implique désormais directement et de façon décisive », avait indiqué le rapport final du Groupe d'experts sur la République démocratique du Congo.

Selon ce rapport, l'implication directe du Rwanda dans les combats, aux côtés des rebelles du M23, a permis aux deux groupes de dominer militairement la partie nord du Nord-Kivu et d'étendre rapidement leur territoire jusqu'aux rives du lac Édouard.