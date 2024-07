Afrique: Interclubs - Orlando Pirates pour Disciples, Lunda Sul pour Elgeco

Disciples FC rencontrera le club sud-africain Orlando Pirates au premier tour. Elgeco Plus, quant à lui, rencontrera le club angolais, Lunda Sul.

Les adversaires des clubs représentants malgaches aux compétitions africaines interclubs sont connus après le tirage au sort effectué hier au siège de la Confédération africaine de football au Caire en Égypte. Le club champion de Madagascar, Disciples FC recevra au match aller le club sud-africain Orlando Pirates entre le 12 et le 18 août. Le match retour se tiendra une semaine plus tard.

« Rien n'est encore officiel, la négociation pour recevoir les matches à domicile à l'Elgeco Plus Stadium est encore en cours. Et comme plan B, nous jouerons les matches aller et retour en Afrique du Sud » a expliqué le président du club champion national, Johnny Rijaniaina.

Orlando Pirates est un club expérimenté. Ce club sud-africain qui est neuf fois champion national et dix fois vainqueur de la Coupe a déjà remporté le titre de la Ligue des champions africaine en 1995 et a perdu en finale en 2013. Le club vainqueur de la Coupe de Madagascar, Elgeco Plus, disputera sa sixième coupe de la Caf.

Dans le flou

Le club de By-Pass joue normalement à domicile contre un club angolais, Desportivo Progresso do Sambukila da Lunda Sul. Le match aller se jouera entre le 16 et le 18 août. Le match retour aura lieu en Angola entre le 23 et le 25 août. « C'est un club pas très connu, mais il est arrivé à ce stade comme nous, donc à ne pas sous-estimer », souligne Andry Hildecoeur, entraîneur de l'Elgeco Plus.

« Tout est encore en cours de négociation. Dans le cas où le stade Elgeco Plus ne pourra pas accueillir le match, nous envisageons de jouer le match aller à Maurice », précise le coach Andry Hildecoeur. En cas de victoire, Disciples FC jouera au deuxième tour contre le vainqueur entre l'African Stars de la Namibie et le Jwaneng Galaxy du Botswana. Elgeco Plus quant à lui, rencontrera le club sud-africain Sekhukhune Utd. Deux semaines après avoir décroché son premier titre historique, Disciples FC et ses dirigeants organisent une grande fête le samedi 13 juillet à Antsirabe et à Betafo.

Un carnaval, une distribution de repas et de viande de zébu ainsi qu'un podium seront au programme à Betafo.