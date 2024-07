Afrique: Tennis de Table - Afrique Jeunes - Sept pongistes en lice à Gaborone

Madagascar fera son retour au championnat d'Afrique des jeunes. Le sommet continental des cadets U15 se déroulera du 15 au 21 juillet à Gaborone, capitale botswanaise.

La Grande Île y présentera sept pongistes, quatre garçons et trois filles. Les quatre joueurs sont Rakotovao Harry Andriamihaja, Andrianjaka David Ranarison, Rindra Josh Andriantahina et Antra Jérémy Andriantahina. Et les trois filles sont Ranto Océane Rakotondrazaka, Tina Gracia Andriantahina et Rina Mayane Rakotondrazaka.

« Les critères sont entre autres le niveau technique, la catégorie d'âge et surtout les moyens financiers », a souligné le directeur technique national, Tahiry Rakotoarisoa. Chaque joueur prendra en charge ses frais de déplacement à ce championnat d'Afrique. Le DTN et le technicien japonais, Takuya Sakamoto encadreront les jeunes pongistes à Gaborone. Ces joueurs sont engagés dans toutes les épreuves dont celles simples, doubles garçons, doubles filles, doubles mixte et par équipe.

Madagascar a participé au championnat d'Afrique des jeunes pour la dernière fois en 2019. La meilleure performance malgache a été la 5e place en 2015. La délégation s'envolera pour Botswana samedi.