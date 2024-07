Afrique Centrale: Minerais de sang - Le Rwanda démasqué, la RDC appelle les USA à prendre des sanctions et mesures ciblées !

Magouille mise à nue. Mépris délibéré des normes sur la traçabilité et la diligence raisonnables. Dénonciation sans complaisance. Tels sont des actes obscurs, néfastes et dégradants menés au prix du sang innocent, y compris la fraude et la contrebande minières entretenues par le Rwanda, pays voisin agresseur démasqué à l'Est de la RD. Congo qui, désormais, sont placés sous les projecteurs mondiaux par le Gouvernement américain, dans une déclaration officielle centrée sur cette question génératrice d'une insécurité sans cesse grandissante doublée d'une escalade de la violence à haute échelle. Très préoccupé par cette situation désastreuse de violation des lois et autres instruments juridiques internationaux garantissant et protégeant les droits des Etats, le Gouvernement de la RDC joint sa voix à cette déclaration des USA et en appelle à des sanctions et mesures ciblées contre le Rwanda ainsi que contre toute la cohorte de contrebandiers et receleurs de tout ce florilège de minerais de sang extraits, en toute impunité, de manière illicite et illégale, du sol congolais.

Des conséquences à tirer

« Le Gouvernement de la République a pris acte de de la Déclaration du Gouvernement américain du mettant en lumière la fraude et la contrebande minières entretenues par le Rwanda dans l'Est de la République Démocratique du Congo au mépris de toutes les initiatives de traçabilité et de diligence raisonnables de l'OCDE et du Mécanisme Régional de Certification de la CIRGL.

A cet effet, il l'encourage à tirer les conséquences de cette nouvelle dénonciation en prenant des sanctions et mesures appropriées contre les contrebandiers et receleurs des minerais Congolais », lit-on, en prélude du communiqué de presse publié par le Porte-parole du Gouvernement.

A cet effet, poursuit-il, « le Gouvernement de la République remercie le Gouvernement américain qui a appelé à la réforme des initiatives de traçabilité déficientes pour une plus grande transparence et de mécanismes de diligence plus robustes de la part des entreprises intermédiaires, y compris américaines. Il les invite à établir leurs chaînes d'approvisionnement à partir de la République Démocratique du Congo autant que l'installation de leurs fonderies et raffineries dans le but de rétablir le cercle vertueux et de mettre fin au pillage des ressources naturelles au prix du sang de ses paisibles citoyens ».

Minerais de sang

Par ailleurs, le Gouvernement de la République souligne que la prise de position du Gouvernement américain conforte son action engagée notamment contre la firme Apple dans l'objectif de faire la lumière sur les sources d'approvisionnement en minerais stratégiques puisés illégalement dans son territoire national mais commercialisés par le Rwanda.

«Le Gouvernement de la République rassure les entreprises qui s'approvisionnent dans l'Est du pays ainsi que les potentiels partenaires de sa ferme détermination à poursuivre ses efforts de bon élève dans la région en matière de traçabilité et de diligence pour atténuer tous les risques identifiés localement aux fins de garantir des chaînes d'approvisionnement responsables dans les 3T et l'or. Le Gouvernement annonce qu'il va procéder, dans les prochains jours, à une nouvelle évaluation de toutes les initiatives de traçabilité des minerais pour s'assurer de la mise à jour de leur conformité rigoureuse aux standards internationaux. Aussi, réitère-t-il son instruction à tous les Services, qui ont dans leur mission la lutte contre la fraude et la contrebande minières, de renforcer les contrôles internes en évitant toute compromission de nature à ternir l'image de marque du pays », conclut ce communiqué de presse repris, in extenso, ci-dessous.