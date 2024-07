L'ancien premier ministre du Burkina Faso, par ailleurs, ancien président du comité d'orientation qui a réfléchi sur le conseil scientifique a préconisé l'intégration de la facette jeune et femme dans le conseil scientifique des gouvernements pour des décisions dans les politiques publiques.

Prenant part à l'atelier de consolidation des efforts de promotion du conseil scientifique en Afrique de l'Ouest organisé jeudi 11 juillet par le réseau francophone international en conseil scientifique (RFICS) en collaboration avec l'académie nationale des sciences et techniques du Snégal (ANSTS), Pr Lassina Zerbo, ancien président du comité d'orientation sur le conseil scientifique a indiqué qu' « On ne peut pas faire de conseil scientifique des gouvernements pour des décisions dans les politiques publiques sans tenir compte du dividende démographique. »

L'ancien premier ministre burkinabè pour justifier sa position, évoque l'aspect jeunesse mais également l'évolution des femmes dans l'espace scientifique ouest-africaine. « Nous avons une population francophone ouest africaine à majorité jeune. 70 à 75% est jeune. On a aussi une évolution significative des femmes dans l'espace scientifique. Donc on ne peut pas faire de conseil scientifique sans intégrer ces deux facettes de la population. Et c'est pourquoi l'importance des jeunes et des femmes dans tout ce que nous faisons prend toute cette importance capitale dans tout ce nous faisons en ce moment.

Par ailleurs, l'ancien président du comité d'orientation du conseil scientifique estime qu'il faut parler de la nécessité d'une diplomatie scientifique inter-générationnelle et inter-genre pour préserver la diversité des espèces et des ressources naturelles et énergétique pour une sécurité internationale réussie.

D'après lui, « On se bat toujours pour faire quelque chose mais on doit être plutôt des tenants. Parce que se battre c'est une chose mais tenir ce qu'on a obtenu c'est ça la grande difficulté. »

A cet égard, il invite à prise en compte de ces éléments : « J'invite à tous les experts ici présents, les académiciens à prendre en compte ces éléments qui sont évoqués par les autorités ici présentes pour qu'on aille de l'avant dans ce conseil scientifique des gouvernements », a conclu Lassina Zerbo.