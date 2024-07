Ile Maurice: Danielle Wong invite les Mauriciens à faire trois jours de jeûne et d'abstinence

Maurice va mal : la violence sous toutes ses formes a droit de cité, la drogue est répandue dans l'île, la criminalité n'est pas en reste, le respect se perd à tous les niveaux, les politiciens foulent aux pieds les institutions, le matérialisme a pris le dessus et la course à l'argent prime.

Ce n'est pas l'express qui le dit mais Danielle Wong, ancienne directrice de la Mauritius Export Processing Zone Association, devenue MEXA, qui est une fervente catholique. Une situation d'obscurité, dit-elle, qui vient du fait que les Mauriciens n'ont plus de vie spirituelle. Pour les faire s'arrêter, se réveiller et questionner leurs choix de vie, elle les appelle à faire trois jours de jeûne, d'abstinence et de prière en août. Elle a des consignes additionnelles pour les Mauriciens de foi catholique.

Danielle Wong explique que ce message «de dénonciation et d'annonciation» n'est pas une lubie ou une idée qui aurait germé dans sa tête, un matin au réveil. De tout temps, elle prie beaucoup, lit la Bible, médite et se laisse inspirer par l'Esprit saint et a des «révélations» qu'elle couche sur papier.

Concernant Maurice, elle a eu deux révélations. La première était mai 2020, lorsqu'elle a entendu, «Pleure Île Maurice, tu seras détruite. Ce sera l'exil.» Au cours de la seconde, elle a vu Moise descendant de la montagne avec la tablette des Dix Commandements, découvrant son peuple en adoration devant une statue de veau en or. «Le nom de Maurice était gravé sur ce veau». Depuis, elle organise régulièrement des nuits de prières et des demandes de jeûnes via Whatsapp pour les catholiques.

Vu l'accentuation de la spirale de violence et la course au matérialisme, elle appelle tous les Mauriciens à Arise, soit s'arrêter un moment pour repenser leurs choix de vie, jeûner, ne pas manger de chair et à prier «same place, same time, on the knees», les 21, 22 et 23 août. Par jeûner, elle entend se priver de quelque chose que l'on aime et qui a un coût pour l'écologie. Elle a d'ailleurs contacté chaque membre du conseil des religions pour qu'ils transmettent ce message à leurs dévots. «Que chacun adapte ces trois jours selon ses croyances.»

Et pour les Mauriciens de foi catholique, elle demande que pendant dix jours, soit entre le 15 août qui marque l'Assomption de la Vierge Marie et le 25 août, qui est la fête de la St Louis, les parents prennent un jour et habillent leurs enfants en blanc, leur posent une couronne de fleurs blanches sur la tête et les emmènent à Marie-Reine de la Paix pour les consacrer à la Vierge Marie. Ce faisant, Danielle Wong est persuadée que Maurice connaîtra l'espérance et un renouveau.