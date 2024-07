Afrique: Compétitions interclubs de la CAF, Maniema Union à l'épreuve, Mazembe, Lupopo et V.Club exemptés !

Trois de quatre clubs de la République Démocratique du Congo sont exemptés du premier tour préliminaire de deux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (Caf), édition 2024-2025. Il s'agit du Tout-Puissant Mazembe, le FC Saint Eloi Lupopo et l'AS V.Club. Seule l'AS Maniema Union en Ligue de champions est concernée dans ce premier tour préliminaire, où elle croisera Ngezi Platinum du Zimbabwe, match aller à l'extérieur, et le retour à la maison. Tel est le résultat du tirage au sort effectué jeudi, au siège de la CAF, au Caire, en Egypte.

Pour la Ligue des Champions, un total de 59 clubs issus de 47 pays disputera ce tour préliminaire, tandis qu'en Coupe de la Confédération, l'on comptera 52 clubs représentant venus 41 pays. Al Ahly d'Egypte, Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Atlético Petroleos de l'Angola, et le TP Mazembe de la RDC sont exemptés de ce premier tour en Ligue de champions.

Les matches aller se jouent du 16 au 18 août prochain, soit dans un mois et une semaine. Et les matches retour du 23 au 25 août. Il y a un total de 54 matches aller et retour inclus qui s'annoncent passionnants, comme ceux opposant l'ambitieuse Arta Solar de Djibouti à Dekadaha FC de Somalie. Les Young Africans descendront dans l'arène pour faire face aux Burundais du Vital'o FC. Le FC Nouadhibou de la Mauritanie devra gérer un déplacement périlleux chez le voisin ouest-africain, les Guinéens du Milo FC.

En cas de qualification de Maniema Union au prochain tour, le club congolais retrouvera sur son chemin, les Angolais de Petro Athlético qui ont été exemptés du premier tour.

Maniema Union faut-il indiquer, a repris les entraînements depuis le mardi 2 juillet avec son effectif de l'année passée au grand complet. Dans le lot, il y a aussi quelques nouveaux joueurs, qui seront officialisé après la signature chacun de son contrat. L'équipe s'entraîne sous la direction de son entraîneur principal, Papy Kimoto Okitankoy, qu'on l'a même doté d'un autre adjoint en la personne de Kapiten Ngoyi Théodore, ancien du centre de formation Ujana. "Dora" comme on l'appelle affectueusement, devient le premier assistant de Kimoto.

L'adversaire de Mazembe

Quant aux Corbeaux du Tout-Puissant Mazembe, ils suivront de très près le duel qui opposera Nyasa Big Bullets du Malawi et Red Arrows FC de la Zambie. Le vainqueur de la double confrontation entre les formations, c'est lui le prochain adversaire de Mazembe.

Les autres géants exemptés de ce premier tour comme Al Ahly, tenant du titre, sera face au vainqueur du duel entre El Merreikh du Soudan et le Gor Mahia FC du Kenya. Espérance de Tunis retrouvera le vainqueur de la confrontation entre Arta Solar de la Djibouti et le Dekadaha FC de la Somalie. Et enfin, le gagnant de la rencontre entre Swallows de l'Eswatini et Fer Da Beira de Mozambique croisera le fer avec Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud.

Quid de Lupopo et V.Club ?

En Coupe de la Confédération, les deux représentants congolais exemptés, ne croiseront pas les bras. L'AS Vita Club suivra de très près le match entre Hotspurs FC et Stellenbosch FC, une équipe sud-africaine en pleine ascension. Le vainqueur trouvera Vita Club sur son chemin.

De son côté, le FC St Eloi Limpopo, sera opposé au gagnant du duel entre Bravos Do Maqui d'Angola et Coastal Union de Tanzanie.

À noter que le deuxième tour des phases préliminaires de la Ligue des Champions est prévu du 13 au 15 septembre pour les rencontres aller et du 20 au 22 septembre pour les matches retour, juste après les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Maroc 2025.

Ci-après, les matches du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions:

-M1 & 2 I El Merreikh (Soudan du Sud) Gor Mahia (Kenya),

-M 3 & 4 I Arta Solar (Djibouti) - Dekadaha (Somalie),

-M 5 & 6 I SC Villa Jogoo (Ougouda) - Commercial Bank (Ethiopie),

-M 7 & 8 I Vital'O fc (Burundi) - Young Africa (Tanzanie),

-M 9 & 10 I Azam FC (Tanzanie) - APR FC (Rwanda),

-M 11 & 12 I JKU SC (Tanzanie) - Pyramids (Egypte),

-M 13 & 14 I M. Swallows (Eswatini) - Fer da Beira (Mozambique),

-M 15 & 16 I Ngezi Platinum (Zimbabwe) - AS Maniema (RD Congo),

-M 17 & 18 I Nyasa Big Bullets (Malawi) - Red Arrows FC (Zambie),

-M 19 & 20 I African Stars (Namibie) - Jwaneng Galaxy (Botswana),

-M 21 & 22 I Disciples FC (Madagascar) - Orlando Pirates (Afrique du Sud),

-M 23 & 24 I US Zilimadjou (Comores) - Rangers FC (Nigeria),

-M 25 & 26 I St Louis (Seychelles) - GDSE (Angola),

-M 27 & 28 I AS Douanes (Burkina Faso) - Coton Bénin (Benin),

-M 29 & 30 I AS Leopards (Congo) - CR Belouizdad (Algérie),

-M 31 & 32 I Victoria UTD (Cameroun) - FC Samartex (Ghana),

-M 33 & 34 I ASGNN (Niger) - Raja Casablanca (Maroc),

-M 35 & 36 I AS PSI (Tchad) - US Monastir (Tunisie),

-M 37 & 38 I Watanga FC (Libéria) - MC Alger (Algérie),

-M 39 & 40 I Red Star (Centrafrique) - Djoliba de Bamako (Mali),

-M 41 & 42 I CD Mongomo (Guinée équatoriale) - Asko de Kara (Togo),

-M 43 & 44 I Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire) - Teungueth FC (Sénégal),

-M 45 & 46 I Milo FC (Guinée) - FC Nouadhibou (Mauritanie),

-M 47 & 48 I Bo Rangers (Sierra Leone) - San Pedro (Côte d'Ivoire),

-M 49 & 50 I Club libyen 2 - Al Hilal (Soudan),

-M 51 & 52 I Club libyen 1 - El Merreikh (Soudan),

-M 53 & 54 I Remo Stars (Nigeria) - AS Far (Maroc).