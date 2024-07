Addis — La section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Ethiopie a lancé, vendredi à Addis-Abeba, les phases de qualification de la 5-ème édition du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

Quelque 56 candidats prennent part aux présélections dans les différentes catégories de la compétition à savoir la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warsh, la mémorisation de l'intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat, ainsi que la mémorisation d'au moins 5 Hizbs du Saint Coran.

Les candidats retenus participeront à la phase finale du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran. Ce concours vise à promouvoir le Saint Coran et perpétuer la Sounna du Prophète Sidna Mohammed (PSL) et d'inciter la jeunesse à s'approprier et à appliquer les nobles enseignements de l'Islam.

Dans une allocution au nom du Secrétariat de la Fondation, M. Othman Skalli Houssaini, chargé de mission auprès de la Fondation, a mis en avant l'importance du concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran et les actions entreprises par la Fondation sous la Conduite d'Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste, au service de l'Islam et des musulmans en Afrique.

L'organisation des phases de sélection à Addis-Abeba s'inscrit également dans le cadre de la coopération entre les oulémas du Maroc et d'Ethiopie, a souligné M. Skalli Houssaini, relevant que ce concours vise à inciter la jeunesse africaine à s'approprier et à appliquer les nobles enseignements de l'Islam et l'attachement au Livre Saint à travers sa récitation et sa mémorisation.

M. Skalli Houssaini a exprimé à cette occasion ses remerciements au président du Conseil supérieur des Affaires islamiques en Ethiopie, Cheikh Ibrahim Toufa, pour les efforts louables entrepris pour la réussite de cette compétition coranique. De son côté, l'Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et Djibouti, Mme Nezha Alaoui M'Hammdi, a souligné que l'initiative de la Fondation d'organiser cette manifestation à Addis-Abeba témoigne des actions louables entreprises par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour le rayonnement des valeurs de l'Islam modéré au service de la stabilité et du développement de l'Afrique.

La diplomate marocaine a également mis en exergue les liens historiques entre le Royaume avec les pays africains, dont l'Ethiopie, ajoutant que cette initiative de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains à Addis-Abeba constitue un pas important pour la coopération entre les Oulémas marocains et leurs homologues éthiopiens. Pour sa part, le président de la Section de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africain en Ethiopie, Cheikh Adam Kamal Mohammed, a salué toutes les initiatives de la Fondation en Afrique et en Ethiopie.

Cheikh Adam Kamal Mohammed a également salué les initiatives de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Président de la Fondation, au service de l'Islam et des musulmans en Afrique. La cérémonie de l'ouverture de ce concours a été marquée par la présence du Président du Conseil Supérieur des Affaires islamique d'Ethiopie, des officiels et parlementaires éthiopiens, des membres du corps diplomatique et d'autres personnalités.