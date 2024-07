Afrique de l'Ouest: Accès au financement des Pme en Côte-d'Ivoire et au Sénégal - L'Ifc et Bridge Bank Group signent un partenariat

Afin d'accroître l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (Pme) en Côte d'Ivoire et au Sénégal, en particulier celles détenues et dirigées par des femmes, l'Ifc - International Finance Corporation et Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (Bbgci) ont signé une convention de partenariat basée sur un investissement avec un mécanisme de partage des risques, d'un montant total allant jusqu'à 40 millions de dollars américains.

Dans le cadre de ce partenariat, explique-t-on, Ifc garantira 50 % d'un portefeuille de prêts à court terme éligibles octroyés par Bbgci à des Pme en Côte d'Ivoire et au Sénégal. En complément, Ifc qui est à son plus important accompagnement accordé à une institution financière en Côte d'Ivoire, fournira des services-conseils pour aider Bbgci à maximiser l'usage de ce mécanisme de partage des risques.

Cela permettra à la banque d'accorder près de 2 100 prêts supplémentaires aux Pme d'ici 2028, offrant à ces entreprises les moyens de se développer et de créer plus d'emplois. Au moins 30 % du montant cumulé des prêts décaissés au titre de cette facilité seront réservés aux Pme détenues et dirigées par des femmes. Ce partenariat permettra à Bridge Bank Group de mettre à disposition des Pme en Côte d'Ivoire et au Sénégal environ 50 milliards de FCFA.

Le soutien financier d'Ifc à Bbgci s'inscrit dans le cadre du Small Loan Guarantee Program (Slgp), une initiative visant à réduire les risques et à augmenter le financement des Pme.

Ensemble, nous créons un environnement propice à la croissance des Pme, stimulant ainsi le développement économique et la prospérité dans ces régions dynamiques.