Soudan: Al-Burhan - Pas de negociation avec FSR avant leur sortie des biens et maisons civils

Atbara — Le président du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan a réaffirmé qu'il n'y aura aucune négociation avec la milice terroriste rebelle FSR, en déclarant : « Nous ne retourneront à la plate-forme de négociation de Djeddah qu'après que FSR se soit retirée et ait laissé les biens civils et les maisons des citoyens dans toutes les villes du Soudan qu'ils ont envahies. »

S'adressant jeudi à une campagne dans les localités Damer, Atbara et Barbar, Al-Burhan a salué la cohésion de tous les secteurs du peuple soudanais pour soutenir les forces armées.

Il a déclaré : « Tant que tel sera notre comportement, nous gagnerons et écraserons bientôt la milice terroriste des Forces de soutien rapide (RSF), et nous sommes convaincus que cette bataille se terminera par la défaite de RSF et de ses alliés et agents", signalant à la souffrance du peuple soudanais suite aux répercussions de la rébellion , faisant référence au rôle des comités de résistance populaire et des personnes mobilisées (Mustanfarin) dans la défaite des milices terroristes insurgées de RSF.

Le commandant en chef des forces armées a affirmé : « Cette bataille est la bataille du peuple soudanais » et c'est une question de peuple. Il a ajouté : « Nous avons promis aux Soudanais qui ont été déplacés et réfugiés, dont l'argent a été pillé et dont l'honneur a été violé, que nous les vengerons, que nous retirerons tous leurs droits aux milices insurgées terroristes RSF.

Le commandant en chef des forces armées a ajouté que si la milice ne quitte pas toutes les zones et ne se retire pas, nous la combattrons jusqu'à son élimination, soulignant que l'implication du peuple soudanais dans la bataille de la dignité est un message à la milice terroriste que le peuple soudanais n'acceptera pas et ne permettra pas la présence de la milice terroriste et de ses collaborateurs sur la scène soudanaise./ OSM