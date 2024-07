Afrique: YALI - Le leadership africain, vecteur de la renaissance du continent

La cérémonie de remise de diplôme de la cohorte 24 du centre de leadership africain YALI (Young African Leaders Initiative) s’est déroulée le jeudi 11 juillet 2024 au Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) de Dakar avec 99 jeunes récipiendaires venus de 24 pays africains.

La participation des jeunes Africains à ce programme de leadership est principalement soutenue par l’Agence des États Unis pour le Développement International (USAID) et mis en œuvre par le CESAG, en partenariat avec le WARC.

La promotion de cette année a été parrainée par le Ministre Cheikh Tidiane GADIO, président de l’Institut Panafricain de Stratégies sur le thème : « la jeunesse en Afrique : ressource n°1 du continent et fer de lance de la renaissance africaine ». A cette occasion, il a fait un pacte d'engagement pour la renaissance africaine dans le but de relever le défi du leadership par la détermination et la conviction de la jeunesse africaine.

Dès lors, M. Gadio a exhorté aux coordonnateurs du programme YALI de former 1000 jeunes africains au lieu de 99. Selon lui, YALI c’est tout bénéfice pour l’Afrique qui a mille priorités parmi lesquelles le leadership est l’un des plus urgents.

« Seul l'acceptation de ces priorités nous permettra de placer nos bureaux dans le futur et de construire l'Afrique que nous voulons, l'Afrique que nous aimons, l'Afrique que vous méritons » a déclaré le parrain de la cohorte 24.

A son avis, la jeunesse africaine est le fer de lance de la renaissance du continent. « Certains disent que la jeunesse africaine est le futur du continent. Je me permets d'être en désaccord avec ça, la jeunesse africaine n'est pas le futur du continent mais plutôt le présent du continent. En vérité les dirigeants africains vous invitent à la patience, à accepter que les choses ne sont pas faciles. Je vous invite à refuser ça, car la renaissance du continent ne peut pas se faire sans la participation significative de la jeunesse » a indiqué M. Gadio.

Par ailleurs, Mme Ornela, représentante des récipiendaires de cette édition s’est réjoui de la formation sur le leadership. Selon elle, ces semaines ont été marquées par des échanges fructueux, des idées novatrices et un esprit de collaboration.

« Maintenant plus que jamais nous sommes tous inspirés et rechargés à bloc pour réaliser de grandes et belles choses pour le continent », a-t-elle indiqué.

Aujourd’hui, alors que nous nous apprêtons à tourner cette page d'apprentissage, il est important de réfléchir sur les enseignements que nous avons tirés et sur la manière dont nous allons les appliquer dans nos vies et dans nos communautés, ajoute-t-elle.

Pour Mme Ornela, leur parcours au centre régional YALI de Dakar n'a pas seulement été un renforcement de leurs compétences et de leurs capacités en Business, en Civic leadership et en Public management. De son point de vue, « au-delà du savoir que nous y avons puisé, ce parcours a suscité en chacun un sentiment de reconnexion à l'unicité de notre mère continent, l'Afrique. Nous avons acquis des compétences précieuses qui nous permettrons de représenter le continent sur les questions existentielles ».

Toutefois, le coordonnateur du programme YALI, M. Bara Ndiaye, s’est félicité du travail de son staff. « Après 8 ans d'existence avec 24 promotions, de formation en présentiel, 25 réseaux créés dans les pays et des dynamiques de partenariat, ce sont autant de succès qui nous réconforte dans notre position à investir davantage dans la jeunesse africaine pour l'Impact au sein de leur communauté mais également pour l'impact au niveau de leur pays » a assuré le coordonnateur de YALI.

A l’en croire, l'objectif de ce YALI est noble et a pour but de stimuler la croissance et la prospérité pour renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité dans le continent africain. A ce titre, il a salué l’apport de tous les partenaires qui les ont accompagné que ce soient des entreprises privées, des institutions publiques, des organisations de la société civile de par leur parcours exceptionnel, leur enseignement et leur coaching inspirant pour la jeunesse africaine qui contribuent à bien des égards à la construction de la future génération.

Pour rappel, depuis son ouverture en 2016, le Centre Régional de Leadership YALI – Dakar, seul pôle régional de l’Afrique francophone a formé plus de 6000 jeunes leaders âgés de 18 à 35 ans originaires de 25 pays dont environ 700 jeunes Sénégalais.

Le Centre fournit un apprentissage transformationnel et accompagne les jeunes leaders dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, pour renforcer la gouvernance démocratique et pour améliorer la paix et la sécurité dans leurs communautés et leurs pays. Les formations du CRL YALI – Dakar portent sur le leadership, la gestion des affaires publiques, l’engagement citoyen, et l’entreprenariat.