Maroc: Tanger à l'heure de la 6è édition d'Industry Meeting Morocco

Tanger — Les travaux de la 6è édition d'Industry Meeting Morocco se sont ouverts, jeudi à Tanger, sous le thème "La nouvelle ère industrielle portée par la souveraineté", en présence d'un parterre d'experts, d'institutionnels, d'opérateurs économiques et d'industriels.

Organisée par Industrie du Maroc Magazine, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du commerce, cette édition s'inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Royaume et s'inspire du discours de SM le Roi Mohammed VI, qui avait appelé à atteindre un nouveau palier de croissance et à se préparer à inaugurer une nouvelle ère industrielle portée vers et par la notion de souveraineté.

Fort de cette perspective cohérente et pertinente incarnée par la vision royale, l'ensemble des questions liées à cette ambition industrielle seront au coeur des sujets traités par des intervenants de renommée mondiale, des représentants du gouvernement, des acteurs institutionnels opérant dans le développement industriel et de nombreux opérateurs économiques influents à l'échelle nationale et internationale.

S'exprimant à cette occasion, le président d'Industry Meeting Morocco et président-fondateur d'Industrie du Maroc Magazine, Hicham Rahioui Idrissi, a mis en avant l'importance de cet événement phare, qui célèbre l'innovation, la performance et l'excellence dans le secteur industriel, relevant que ce carrefour d'idées, d'échanges et de collaborations représente un espace où les leaders de l'industrie, les experts et les innovateurs pourraient contribuer à construire ensemble les solutions d'aujourd'hui et de demain.

M. Rahioui Idrissi a fait savoir que cet événement propose un programme riche et diversifié, en vue de répondre aux attentes des industriels et des innovateurs et de susciter des discussions passionnantes et fructueuses, notant que Industrie du Maroc Magazine a mis en place une plateforme de rencontre digitale dénommée "Whova", pour faciliter le contact avec l'ensemble des partenaires et des invités de l'événement et de créer des opportunités d'affaires.

Il a, ainsi, invité les participants à visiter l'espace d'exposition et un autre espace dédié aux startups dans le domaine de l'industrie, relevant que cet événement constitue également l'occasion pour l'écosystème économique et industriel de participer aux Industry Meeting Awards qui reviennent, dans le cadre de leur 4ème édition, pour récompenser les meilleures réalisations accomplies dans la sphère économique et industrielle.

Pour sa part, Abdeslam Hassar, chargé de mission au ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, a souligné qu'en application de la Haute vision de SM le Roi Mohammed VI, le ministère travaille activement sur la stratégie nationale de développement du numérique, dont l'un des axes prioritaires est de développer l'écosystème des startups au Maroc, affirmant que cette initiative est cruciale pour stimuler l'innovation, renforcer la compétitivité économique et positionner le Maroc comme un acteur clé dans l'industrie numérique à l'échelle continentale et mondiale.

Après avoir mis l'accent sur le rôle crucial que jouent les startups industrielles dans la stratégie nationale, M. Hassar a relevé que le ministère a lancé plusieurs initiatives conçues pour renforcer leur compétitivité et leur capacité d'innovation, dont le projet Smart Factory, porté par l'Agence de développement digital (ADD), sous la tutelle du ministère, qui vise à mettre en place une usine digitale moderne pour diffuser les meilleures pratiques de l'industrie 4.0 et accompagner la transformation digitale des PME industrielles.

Il a, à cet égard, noté que l'axe des talents digitaux est aussi un pilier stratégique de la stratégie nationale de développement du numérique, dans la mesure où le ministère a lancé plusieurs actions pour dynamiser la production de talents digitaux répondant aux besoins du marché de l'emploi en termes de compétences, soulignant que le ministère a lancé avec succès, en collaboration avec le Fonds Mohammed VI pour l'investissement et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), un appel à manifestation d'intérêt pour la création d'un fonds dédié aux startups, attirant 47 candidatures de fonds d'investissement de renom, dont 35 internationaux.

"Cette initiative stratégique vise à dynamiser le financement des startups au Maroc, couvrant divers secteurs et stades de développement, renforçant ainsi notre position en tant que plateforme d'innovation et soutenant la croissance d'un écosystème entrepreneurial robuste à l'échelle mondiale", a-t-il poursuivi, affirmant que le ministère est résolument engagé à soutenir les startups industrielles au Maroc, grâce à ses différentes actions et initiatives, l'objectif étant de créer un écosystème propice à l'innovation et à la compétitivité.

Cette édition se veut l'occasion de fédérer l'engagement des différentes parties prenantes, renforcer l'efficacité et l'harmonie entre les acteurs et consolider les efforts consentis jusqu'à ce jour, dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie industrielle. Elle sera marquée également par l'organisation du Startup Act, qui offre une plateforme cruciale pour les entrepreneurs ambitieux, afin de présenter leurs idées novatrices et de susciter l'intérêt des investisseurs et des partenaires potentiels dans le domaine industriel et technologique.

Au programme de cette édition figurent plusieurs panels sous les thèmes "Startups et industrie: nouveaux acteurs de l'innovation", "Écosystèmes d'innovation: construire des ponts entre startups et industrie", "La nouvelle ère industrielle portée vers et par la souveraineté", "Les perspectives de la souveraineté énergétique" et "Innovation, formation et design au service de la souveraineté industrielle".

Cet événement sera ponctué également par la tenue du Forum international des énergies de l'industrie, qui offre une opportunité exclusive d'échanges sur les tendances émergentes et les solutions innovantes pour répondre aux défis actuels et futurs de l'industrie et de l'énergie.