Maroc: INDH à Essaouira - Plus de 24 MDH de soutien à 42 coopératives entre 2019 et 2023

Essaouira — Quelque 42 coopératives de la province d'Essaouira ont bénéficié de l'appui de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) durant sa troisième phase (2019-2023), pour un montant global estimé à 24,16 millions de dirhams (MDH).

Ce bilan a été dévoilé lors d'une cérémonie organisée par la préfecture de la province d'Essaouira, vendredi au Complexe intégré de l'artisanat "Argana" de la Cité des Alizés, à l'occasion de la Journée internationale des coopératives.

Cette rencontre de communication, qui s'est déroulée en présence notamment des représentants des départements gouvernementaux, des institutions nationales concernées, des élus locaux, des partenaires de l'INDH et des coopératives bénéficiaires, a été l'occasion de mettre en lumière les efforts et les réalisations de l'Initiative en matière d'accompagnement et de soutien à ces structures, essentielles au tissu économique de cette partie du territoire national.

S'exprimant à cette occasion, Nassima El Wardi, chef de service "Amélioration de revenu et inclusion économique des jeunes" à la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture de la province d'Essaouira, a indiqué que plus de 840 personnes, issues de 45 communes, ont bénéficié de ces projets de soutien, qui ont porté sur plusieurs domaines, notamment, l'agriculture, l'artisanat, la broderie traditionnelle, la pêche et le tourisme.

Elle a, dans la foulée, présenté un exposé exhaustif sur les réalisations du Programme 3 de l'INDH à l'échelle provinciale, notamment l'axe relatif au soutien à l'économie sociale et solidaire, notant que, durant la période 2019-2023, l'Initiative a conclu plusieurs partenariats stratégiques pour accompagner les coopératives locales dans l'amélioration et la valorisation des produits du terroir, ainsi que dans la création de nouveaux débouchés commerciaux.

Lors de sa déclaration à la MAP, Mme El Wardi a indiqué que le soutien financier de l'INDH a permis aux coopératives de renforcer leurs capacités de production et d'améliorer la qualité de leurs produits, favorisant ainsi l'amélioration des conditions de vie de leurs membres et le développement socio-économique de la province. De son côté, Omar Benhjib, responsable à la délégation régionale de Marrakech-Safi de l'Office de Développement de la Coopération (ODCO), a livré une présentation sur les interventions de l'Office en faveur des coopératives de la province, mettant en avant les différentes actions menées afin de renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles de ces structures, notamment à travers des programmes de formation continue, de mentorat et d'assistance technique.

Dans ce contexte, il s'est penché sur le Programme "Mourafaka", mis en oeuvre par l'ODCO, et qui se veut une initiative de soutien destinée aux coopératives nouvellement créées, visant à les accompagner dans le renforcement de leurs capacités techniques et managériales.

M. Benhjib a, en outre, évoqué les diverses initiatives portées par l'ODCO, en partenariat avec plusieurs organismes, en vue d'encourager les coopératives à améliorer leur productivité, dont le "Prix National Lalla Al Moutaâouina", qui offre un soutien financier de 50.000 dirhams aux coopératives lauréates, ainsi que le Prix National "Génération Solidaire", qui met à l'honneur les jeunes porteurs de projets de coopératives et les coopératives de jeunes distinguées par leur engagement et leur innovation.

Par ailleurs, cette cérémonie a également constitué l'occasion de découvrir plusieurs coopératives de la province, qui ont exposé leurs produits diversifiés, illustrant ainsi la richesse et le dynamisme de l'économie locale. Les stands d'exposition ont permis aux visiteurs de mieux appréhender la qualité et l'originalité des produits du terroir, allant de l'artisanat à l'agriculture, en passant par les produits alimentaires et les créations artistiques.

Approchée par la MAP, Zahra Afounous, dirigeante de la coopérative "Lamssa Souiria" spécialisée dans la broderie traditionnelle, a fait part de sa gratitude à l'INDH pour son soutien précieux, ajoutant que grâce à cet appui, la coopérative a pu moderniser son équipement, améliorer la qualité de ses produits et développer les compétences de ses membres.

Même son de cloche chez Lahcen Bighourbane, dirigeant de la coopérative "Arganium" située dans la commune rurale Sidi Hmad Ou Hamed, qui a fait savoir que l'appui de l'INDH a permis à la coopérative d'améliorer ses processus de production, d'optimiser la qualité de ses produits à base d'argan et de diversifier son offre avec de nouvelles gammes de produits, tels que des cosmétiques et des huiles essentielles.

Pour sa part, Aya Chaggan, représentante de la coopérative "Stevia Mogador" spécialisée dans le domaine des plantes aromatiques, a tenu à exprimer ses remerciements à l'INDH pour sa vision et son engagement envers l'économie sociale et solidaire, précisant que grâce à cet appui, la coopérative a pu développer de nouvelles techniques de culture pour améliorer la qualité de ses produits, notamment la stevia, une plante aux vertus aromatiques et médicinales.

Placée sous le thème "Les coopératives construisent un avenir meilleur pour tous", cette journée de communication a servi de plateforme pour réaffirmer l'engagement de l'INDH et de ses partenaires en faveur de la promotion des coopératives comme acteurs clés du développement durable au niveau de la province d'Essaouira.