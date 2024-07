Angola: La VPR annonce bientôt l'approbation d'une stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle

Luanda — L'Angola est en train d'approuver la deuxième Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (ENSAN II 2030), visant à établir le Système National de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SINASAN), en alignement avec le Programme de Développement National (PDN 2023-2027) et la Stratégie de Développement à long terme 2050, a révélé vendredi, à Luanda, la vice-présidente de la République (VPR), Esperança da Costa.

Esperança da Costa, qui intervenait à l'ouverture de la Conférence régionale de la Fédération Démocratique Internationale des Femmes (FDIM), a souligné que des réformes sont en cours pour diversifier l'économie, en donnant la priorité à la transformation des systèmes alimentaires et en intégrant le Programme de Reconversion de l'Économie Informelle (PREI).

A l'occasion, elle a défendu la formation des femmes et l'introduction de la mécanisation pour réduire les inégalités et les discriminations.

Dans son intervention, la vice-présidente de la République a déclaré que la résilience des systèmes alimentaires associée à la participation des femmes constitue aujourd'hui un défi majeur en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de droits fondamentaux, attirant l'attention sur la condition particulière des femmes rurales dans plusieurs régions du monde.

%

Elle a ainsi défendu des mesures telles que leur formation, leur accès à la technologie et l'introduction de la mécanisation pour réduire les inégalités et la discrimination, dans le but de faire des femmes et des filles des participantes actives au développement rural.

Le rôle central des femmes dans la réalisation des objectifs nationaux

Esperança da Costa a dit que l'Angola cherchait la transformation industrielle et numérique en vue d'atteindre les objectifs nationaux de développement durable, un processus dans lequel les femmes angolaises ont joué un rôle central.

Il a ainsi souligné que leur engagement est essentiel pour qu'ils ne se laissent pas distancer.

"En Angola, nous réalisons des progrès sur les questions liées à l'autonomisation politique des femmes et à l'égalité des sexes, avec plus de 40% de femmes aux hauts postes de direction et leadership du gouvernement, du Parlement et des entreprises", a-t-elle rappelé, soulignant que toutes les questions liés à ces aspects sont soutenus par des instruments et des stratégies approuvés par l'Exécutif.

L'Angola, a poursuivi Esperança da Costa, prévoit d'augmenter, d'ici 2027, au moins 30% de femmes dans le domaine de la recherche scientifique, sans oublier l'inclusion financière, la promotion de l'entrepreneuriat étant l'un des objectifs les plus importants de l'Exécutif.

« Dans cette optique, nous avons investi dans l'élargissement du réseau scolaire et la sensibilisation des familles pour lutter contre les pratiques culturelles néfastes, réduire les grossesses précoces et prévenir l'abandon scolaire, en nous appuyant sur le Projet d'autonomisation et d'apprentissage des filles pour tous (PAT II), qui vise à améliorer l'accès aux services de santé et à l'information », a-t-elle indiqué.

A travers ce programme, a-t-elle expliqué, l'objectif est d'atteindre 300.000 bénéficiaires, en donnant une seconde chance aux adolescents et, ce faisant, en leur permettant de compléter leurs études, d'acquérir des compétences et d'avoir une nouvelle perspective sur la vie.

Rôle féminin exceptionnel dans la lutte anticoloniale des peuples africains

Toujours dans son discours, Esperança da Costa a considéré le chemin vers l'élimination de toutes les formes de discrimination, la protection des enfants et des filles, la moralisation de la jeunesse, l'autonomisation des femmes, « irréversible », même s'il n'est pas toujours facile.

La gouvernante a profité de l'occasion pour souligner le rôle des femmes, depuis le début de la lutte anticoloniale, dans les mouvements de libération nationale de plusieurs pays africains, au cours desquels d'innombrables femmes ont pris les armes, se sont battues et ont donné leur vie dans les combats.

« La lutte des femmes signifiait également abandonner les rêves et les désirs individuels au profit de l'avenir collectif. Il est important de souligner le côté anonyme des héroïnes de tous les temps, des guerrières dont les noms ont marqué de manière indélébile notre histoire récente, pour le courage avec lequel elles se sont données pour la libération de nos pays", a-t-elle rappelé.

Situation de l'autonomisation des femmes en Afrique

La performance de l'Afrique en matière d'augmentation de la proportion de femmes en politique et dans la prise de décision a été remarquable, ce qui en fait le troisième continent le plus avancé en termes de participation des femmes aux parlements nationaux et aux organes de décision politique.

Cependant, malgré la campagne de parité 50/50 de l'Union africaine, seul le Rwanda a atteint et dépassé cet objectif.

La moyenne régionale de la part des sièges au Parlement est de 22,4 % pour les femmes et de 77,6 % pour les hommes, avec une moyenne légèrement inférieure par rapport à la part des postes ministériels occupés par des femmes.