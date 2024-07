Algérie: Protection civile - Lancement du plan proactif de prévention et de lutte contre les incendies

ALGER — La Direction générale de la Protection civile (DGPC) a adopté un plan stratégique de prévention et de lutte contre les incendies durant la saison estivale 2024, basé sur l'action proactive, à travers la mobilisation de 20.000 agents et l'augmentation du nombre de détachements régionaux ainsi que le renforcement des canadairs.

Dans une déclaration à l'APS, le sous-directeur de l'information et des statistiques à la DGCP, Nassim Bernaoui, a indiqué que le plan stratégique de prévention et de lutte contre les incendies a été lancé dès le mois de février dernier, à travers des campagnes de sensibilisation auxquelles ont participé les différents acteurs dans le domaine et les différentes catégories de la société.

S'agissant du signalement, M. Bernaoui a fait état de la réception, par les centres de coordination opérationnelle, d'une dizaine de signalements d'avertissement, afin de circonscrire les incendies avant leur propagation.

Concernant l'aspect opérationnel, la DGCP a mobilisé 20.000 agents, répartis sur 505 unités d'intervention, en sus de l'adoption de la stratégie d'intervention préliminaire pour éteindre les incendies dès leur déclenchement.

Le programme prévoit également, la mobilisation des colonnes d'intervention au niveau des wilayas, lesquelles ont été renforcées par la création de 5 détachements régionaux, répartis sur les wilayas de Sidi Bel-Abbés, Chlef, Blida, Sétif et El Tarf", en vue d'appuyer les colonnes des wilayas le cas échéant.

Depuis le 1er mai, les incendies ont détruit 178 hectares de forêts, 18.000 palmiers et 10.000 arbres fruitiers.

Selon le même bilan, plus de la moitié des cas de noyade ont été enregistrés au niveau des plages interdites à la baignade, 16 d'entre eux au niveau des retenues d'eau, dont 9 cas dans des lacs.

La tranche d'âge comprise entre 19 et 30 ans représente 51,6 % du nombre de victimes, et celle comprise entre 11 et 18 ans 29 %.

La Direction générale a affecté à ce dispositif 10531 agents pour la surveillance de 455 plages autorisées à la baignade.