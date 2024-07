Sénégal: Les femmes et les filles au centre du financement des statistiques pour le développement (communiqué)

Dakar — Des décideurs politiques, experts en genre et acteurs du développement invitent les pays africains à investir et à collaborer davantage pour financer la production et l'utilisation de données sur le genre, en vue d'améliorer la vie des femmes et des filles.

Cette recommandation résulte d'une réunion tenue sur la question par de hauts responsables du secteur public et des acteurs de la société civile de près de 40 pays africains, jeudi, à Gaborone (Botswana), pour le compte de la sixième édition du Forum africain sur les statistiques de genre 2024 (AGSF24).

"En tant que l'une des réunions annuelles, les plus importantes, des producteurs et des utilisateurs de statistiques de genre en Afrique, l'AGSF fournit une plateforme inestimable pour améliorer la façon dont la région met à disposition et utilise les données de genre", indique un communiqué reçu du centre africain pour la statistique de la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Des statistiques peuvent être utilisées pour "des politiques probantes et la prise de décisions", notamment en matière de budgétisation sensible au genre, pour améliorer la vie des femmes et des filles africaines, rappelle la CEA

Elle relève que "les données et les statistiques de genre sont essentielles pour répondre efficacement aux diverses réalités des femmes et des hommes, des garçons et des filles dans le développement de l'Afrique".

"Sans une approche genre des statistiques, la planification et la mise en oeuvre des politiques, des programmes et des projets ne prendront pas suffisamment en compte la différence de statut entre les hommes et les femmes", a déclaré Koffi Marc Kouakou, statisticien-économiste principal de la BAD, cité dans le communiqué.

Le Forum africain sur les statistiques de genre 2024 fait le point sur les progrès réalisés par l'Afrique et les perceptions du genre dans la déclaration d'Addis-Abeba sur la population et le développement, le Programme d'action d'Addis-Abeba ainsi que le troisième Programme africain sur les statistiques de genre.

Le thème du forum, à savoir "Mutualiser les efforts : financer les données qui font que les femmes et les filles comptent", s'inspire de l'appel lancé lors de la Journée internationale de la femme 2024, tenue sur le thème "Investir dans les femmes, accélérer le rythme".