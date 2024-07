Maroc: Forum parlementaire de Marrakech - Des experts soulignent l'importance des réseaux d'innovation dans la promotion de l'entrepreneuriat

Marrakech — Les participants à une session tenue, vendredi dans le cadre du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, ont mis en exergue l'importance des réseaux d'innovation dans la promotion et l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales.

Les intervenants à cette rencontre, tenue sur le thème "Réseaux d'innovation, clé de la prospérité", ont ainsi affirmé que les réseaux d'innovation constituent un catalyseur favorisant la création de synergies entre les différents acteurs, à même d'encourager l'entrepreneuriat et de simplifier les procédures de création d'entreprises.

Il s'agit également d'un outil d'accélération des investissements dans les territoires, ont-ils estimé, mettant en avant le rôle des plateformes et des incubateurs entrepreneuriaux comme moyen de développement et d'accompagnement dans la création de nouvelles entreprises.

De l'avis de Chaibia Balbzioui Alaoui, vice-présidente de la Commission de l'Entreprenariat et des PME de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), PDG de BCSS industrie, l'innovation constitue la pierre angulaire de la prospérité des économies.

En effet, le développement de réseaux d'innovation dans les écosystèmes permet aux entreprises de bénéficier de réseaux riches en ressources et en opportunités de collaboration, favorisant ainsi une culture de créativité et d'amélioration continue, a-t-elle précisé.

Dans ce sens, elle s'est félicité des étapes importantes franchies brillement par le Maroc pour la mise en place de réseaux d'innovation, mettant particulièrement l'accent sur le rôle que joue la CGEM pour la création et la promotion de ces plateformes.

Elle a, à cet égard, cité le lancement d'"Intilaq by CGEM", une plateforme numérique destinée aux porteurs de projets, start-ups, TPE et PME à la recherche d'informations utiles, de formations pragmatiques et d'accompagnement, en plus du projet "CE3M ", un centre d'excellence en matière d'entreprenariat et de conseil et "Technopark", une initiative ayant pour but de créer des synergies entre les initiatives publiques et privées et de coordonner les actions en faveur des startups et des TPE.

Pour sa part, Mohamed Farid, du Sénat d'Egypte a présenté une étude de cas sur l'enregistrement de la propriété intellectuelle dans son pays, estimant que cette rencontre, réunissant des participants issus des quatre coins du monde, est une expérience enrichissante de nature à renforcer les liens économiques et culturels entre les nations.

M. Farid a, par ailleurs, relevé le rôle de la propriété intellectuelle en matière d'innovation, expliquant qu'il s'agit d'un outil nettement en aval de l'innovation.

La propriété intellectuelle, a-t-il affirmé, est au service de l'innovation et de la compétitivité de l'entreprise, mettant en avant, dans ce sens, le rôle des brevets et des modèles d'utilité pour protéger les inventions.

Ont également participé à cette session, Alberto Mina, directeur des relations extérieurs, Arexpo, Gianfranco Vento, professeur et manager de Banque et d'institutions financières et Patrizio Bianchi, président de la Chaire UNESCO italienne.

Initié par la Chambre des conseillers et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe (11 et 12 juillet) représente une opportunité idéale pour les parlementaires et les partenaires fondateurs de l'APM pour interagir avec les acteurs politiques et économiques des secteurs public et privé, ainsi qu'avec les milieux académiques et la société civile.