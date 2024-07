Maroc: Marrakech - Appel à l'opérationnalisation de la communauté parlementaire de l'énergie pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe

Marrakech — Les participants à la 2ème édition du Forum parlementaire économique de Marrakech pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, ont appelé, vendredi, à l'opérationnalisation de la communauté parlementaire de l'énergie pour la région Euro-méditerranéennes et du Golfe.

Dans leurs recommandations ayant sanctionné les travaux de ce Forum initié dans la ville ocre par la Chambre des conseillers et l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les participants ont plaidé pour faciliter cette opérationnalisation dans le but d'atténuer les effets de la crise énergétique et d'assurer la sécurité énergétique dans la région.

A cet égard, ils ont souligné l'importance de renforcer l'intégration régionale et la coopération Nord-Sud afin de renforcer la résilience géoéconomique et énergétique des régions face aux chocs exogènes.

Ils ont aussi souligné l'urgence de lutter contre le changement climatique et ses effets dans les régions euro-méditerranéennes et du Golfe, réaffirmant la nécessité d'une transition énergétique juste dans la région.

Dans ce sens, ils ont appelé les membres de l'APM à renforcer les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, en intensifiant les engagements en matière de financement de lutte contre le changement climatique, et en favorisant la transition énergétique vers des énergies durables et renouvelables afin d'atteindre les objectifs climatiques régionaux et progresser vers des objectifs de neutralité carbone.

A cet effet, ils encouragent l'équité, l'inclusion et la croissance économique durable par le biais de la collaboration entre les membres de l'APM pour soutenir l'autonomisation et la participation des femmes et des jeunes sur le marché du travail, saluant les efforts et les conclusions du Conseil consultatif élargi du Forum des Femmes Parlementaires (WPF) de l'APM dans ce contexte.

Le Forum, dans ses recommandations, a également privilégié le soutien de l'innovation et l'entrepreneuriat pour favoriser le développement scientifique et technologique dans les régions de l'APM par le biais de politiques inclusives et d'un cadre législatif permettant de tirer parti des opportunités potentielles offertes par les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle générative.

La promotion de la diplomatie parlementaire et la collaboration entre les membres de l'APM pour faire face à la pénurie d'eau a été également l'une des principales recommandations de cette deuxième édition et ce, en plaidant pour la démocratisation de l'accès à l'eau et à l'assainissement, et la lutte contre la pollution des sols. Le but étant de progresser vers les Objectifs de Développement Durable dans les régions Euro-méditerranéennes et du Golfe.

Le Forum, dans ses recommandations, a également fait appel aux pays de l'APM à s'engager davantage dans les négociations et les forums internationaux, y compris la Conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, les réunions de la COP et la Conférence des Parties à la Convention de Barcelone.

En outre, les participants ont insisté sur l'importance des investissements financiers, y compris par le biais d'outils financiers alternatifs, et de la coopération pour soutenir les Petites, Moyennes et Micro-Entreprises, à travers des politiques industrielles de soutien visant à favoriser l'inclusion financière et le développement économique régional.

Ils encouragent également à accueillir favorablement l'annonce du lancement, en partenariat avec l'APM, de "l'Observatoire parlementaire du Sud Global pour le développement durable" du Forum parlementaire Sud-Sud.

Les participants ont enfin tenu à remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'avoir permis à cet important Forum d'avoir lieu et de conclure ses travaux par des recommandations concrètes à même de "renforcer davantage la coopération internationale dans un esprit de paix et d'amitié sincère entre tous les peuples de nos régions".