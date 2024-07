Afrique: La population mondiale atteindra près de 8,2 milliards d'habitants d'ici à la mi-2024

<strong>Addis Ababa — La population mondiale a atteint près de 8,2 milliards à la mi-2024 et devrait augmenter de deux milliards supplémentaires au cours des 60 prochaines années, pour culminer à environ 10,3 milliards au milieu des années 80, selon le rapport World Population Prospects 2024 publié jeudi par les Nations unies.

La population mondiale tombera alors à environ 10,2 milliards, soit 700 millions de moins que prévu il y a dix ans, selon le rapport.

Cependant, les changements dans la population mondiale sont inégaux et le paysage démographique évolue, avec une croissance rapide de la population dans certains endroits et un vieillissement rapide dans d'autres, ce qui rend les données démographiques fiables "plus importantes que jamais", a déclaré l'agence des Nations Unies pour la santé sexuelle et reproductive (UNFPA), annonçant le rapport qui est publié pour coïncider avec la Journée mondiale de la population.

À l'occasion de cette journée internationale, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré qu'il était essentiel de dénombrer tout le monde avec précision "parce que tout le monde compte".

"Notre riche tapisserie humaine n'est aussi solide que son fil le plus faible. Lorsque les données et les autres systèmes fonctionnent pour les personnes en marge, ils fonctionnent pour tout le monde. C'est ainsi que nous accélérons le progrès pour tous.

Pour étudier de plus près ces données démographiques, la 28e édition des Perspectives de la population mondiale (PPM), publiée par le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (DAES) depuis 1951, fournit les données démographiques les plus récentes pour 237 pays de 1950 à 2024 et des projections jusqu'en 2100.

Le WPP joue un rôle essentiel dans le suivi des objectifs de développement durable, environ un quart des indicateurs reposant sur ses données.

Les taux de fécondité globaux dans le monde sont en baisse, les femmes ayant en moyenne un enfant de moins qu'aux alentours de 1990.

Dans plus de la moitié des pays et régions, le nombre moyen de naissances vivantes par femme est inférieur à 2,1 - le niveau requis pour qu'une population conserve une taille constante.

L'âge moyen de la population mondiale augmente également. À la fin des années 2070, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait dépasser le nombre de personnes âgées de moins de 18 ans.

Cela est dû en partie à l'augmentation générale de l'espérance de vie et à la diminution des taux de mortalité au cours des trois dernières décennies. À la fin des années 2050, plus de la moitié des décès dans le monde surviendront à l'âge de 80 ans ou plus, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux 17 % enregistrés en 1995.

Alors que la croissance ou le déclin lent des populations se produit principalement dans les pays à revenu élevé, une croissance démographique rapide se produira dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

En particulier, l'Angola, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Niger et la Somalie devraient connaître une croissance très rapide, leur population totale doublant entre 2024 et 2054.

Cette croissance démographique augmentera la demande de ressources, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, et, combinée à une urbanisation mal gérée et à une hausse du niveau de vie, elle aggravera les effets sur l'environnement.

Le changement climatique, qui constitue un défi majeur, affecte surtout ces pays, dont beaucoup dépendent de l'agriculture, et où l'insécurité alimentaire est très répandue.

Dans des pays comme l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, le Pakistan et les États-Unis, la population devrait également augmenter jusqu'en 2054 et pourrait atteindre son maximum dans la seconde moitié du siècle ou plus tard.