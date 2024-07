Ethiopie: Le pays reçoit le prix Population 2024 des Nations unies pour ses efforts contre le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines

<strong>Addis Ababa — Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a décerné à l'Éthiopie le Prix des Nations Unies pour la population 2024 en reconnaissance de ses efforts pour réduire les mariages précoces et les mutilations génitales féminines (MGF) dans le pays.

Ergogie Tesfaye, ministre de la femme et des affaires sociales, a reçu le prix au nom de l'Alliance nationale pour mettre fin au mariage des enfants et aux mutilations génitales féminines (MGF) lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège des Nations unies à New York.

À cette occasion, la ministre a détaillé les efforts juridiques, politiques et programmatiques déployés par le gouvernement éthiopien pour éliminer toutes les formes de violence à l'encontre des femmes et des filles, ainsi que les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines (MGF).

Elle a souligné que cette reconnaissance mondiale renforcera l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles.

L'Alliance nationale pour mettre fin au mariage des enfants et aux mutilations génitales féminines, créée en 2012, a été reconnue dans la catégorie institutionnelle.

%

Ce partenariat stratégique et cette plateforme de coordination rassemblent des secteurs gouvernementaux, des organisations de la société civile, des agences des Nations unies, des partenaires de développement, des instituts de recherche et des acteurs confessionnels, selon le ministère de la femme et des affaires sociales.

Dirigée par le ministère de la femme et des affaires sociales, l'alliance nationale est chargée de superviser, coordonner, gérer et fournir des orientations politiques sur les mécanismes et les stratégies nationales visant à prévenir et à éliminer le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines.

Le prix de la population des Nations unies, créé par l'Assemblée générale des Nations unies en 1981, est décerné à des personnes et à des institutions ayant apporté une contribution exceptionnelle dans le domaine de la population et de la santé génésique.

La cérémonie s'est déroulée en présence de dirigeants et de fonctionnaires des Nations unies, ainsi que de représentants d'États membres et d'organisations internationales.