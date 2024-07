Ile Maurice: La Banque africaine d'import-export distribue des dividendes de $ 264,6 millions

Créée en 1993 sous les auspices de la Banque africaine de développement, la Banque africaine d'import-export s'est fixée comme mission principale de stipuler une expansion consistante, la diversification et le développement du commerce entre pays du continent africain, et se constituer comme un centre d'excellence pour gérer toute situation ayant trait au commerce en Afrique.

Le 30 juin est pour les actionnaires dont les valeurs des compagnies dans lesquelles ils ont investi sont cotées à la Bourse de Maurice, comparable aux enfants qui attendent avec impatience les fêtes de fin d'année. Car c'est l'époque d'échange de cadeaux. Mais pour les actionnaires, il s'agit d'apprendre que leur compagnie va verser un dividende qui reflète sa bonne performance et dont le conseil d'administration a décidé de récompenser les actionnaires.

Elles sont au moins 16 compagnies dont les valeurs sont cotées sur le marché officiel à avoir annoncé sur le site de la Stock Exchange of Maurice qu'elles vont verser un dividende.

Parmi celles-ci, on note, entre autres, Promotion and Development, une roupie par action détenue, BlueLife, qui va distribuer un dividende de deux sous par action, Innodis Rs 1,35 par action, CIEL, 32 sous par action, ou encore United Basalt, qui va distribuer un dividende de Rs 1,75 par action détenue, et Alteo 63 sous par action.

Cependant, la société qui jusqu'ici a volé la vedette n'est ni plus ni moins que la Banque africaine d'import-export dont le quartier général se trouve au Caire, Égypte. Cette institution a fait du financement des activités commerciales sur le continent africain sa principale activité.

Les actionnaires de cette institution devraient avoir le sourire aux lèvres. Car pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2023, le conseil d'administration de cette banque a décidé de distribuer un dividende d'un montant de $ 264,6 millions (Rs 12,6 Mds), soit une hausse par $ 105,3 millions (Rs 5 Mds) comparativement au 31 décembre 2022.

C'est ainsi que les détenteurs de certificats de dépôt recevront $ 0,287 par certificat de dépôt détenu et qui, jusqu'au 14 août 2024, étaient toujours sur la liste des détenteurs de certificats de dépôt. Le certificat de dépôt est un instrument financier ou une attestation fournie par une institution bancaire qui reconnaît ainsi que son détenteur détient une part des actifs de l'institution.

Mieux, lors d'une résolution prise lors de l'assemblée générale annuelle de 2023, il a été décidé de verser un dividende spécial par rapport à un guichet de financement concessionnaire d'un montant de $ 50 millions. Toutefois, les comptes de l'institution pour les premiers trois mois de 2024 ne mentionnent pas que le dividende a été payé car il est placé sous un régime de bénéfices non-distribués et il sera comptabilisé comme fonds propres dans les comptes pour la période qui se terminera au 31 décembre.

«Les résultats du groupe pour l'exercice se terminant au 31 décembre qui dépassent ceux de l'année précédente démontrent l'engagement du conseil d'administration de trouver un juste équilibre entre la profitabilité, la liquidité et la qualité des actifs. Encore une fois, le groupe a fait l'expérience d'une hausse dans les valeurs qui iront aux actionnaires. Pour le futur, la direction s'est fixée comme ses priorités, une croissance tant des revenus que des actifs, l'efficience au niveau des opérations, la suffisance des fonds propres, et la nécessité de s'assurer que nous détenons le niveau de liquidité requis et qui soit soutenable dans le temps», est-il indiqué comme commentaire dans le rapport déposé sur le bureau du directeur exécutif de la Bourse de Maurice le 13 mai pour le premier trimestre de 2024.

À la fin du premier trimestre de 2024, les bénéfices engrangés par le groupe ont été de $ 178,7 millions contre $ 171,1 millions pour la période correspondante en 2023, soit une hausse de $ 7,5 millions.