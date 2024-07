Afrique de l'Ouest: Football/Les Éléphants Imams dominent le terrain - Côte d'Ivoire 3 - 0 Mali

Dans une atmosphère de fraternité et de convivialité, les jeunes imams de Côte d'Ivoire ont affronté ceux du Mali lors d'un match de gala mémorable.

Le match, qui s'est tenu à Abidjan, a vu les Éléphants Imams remporter une victoire éclatante de 3 à 0 contre leurs homologues maliens, rapportent les médias sur les réseaux sociaux

Dès les premiers instants, les Ivoiriens ont montré leur supériorité sur le terrain.

Avec une stratégie bien élaborée et une cohésion remarquable, ils ont su dominer leurs adversaires. Le premier but, marqué dès la dixième minute, a donné le ton à la rencontre. Les deux autres buts, inscrits en seconde mi-temps, ont scellé le sort du match et confirmé la suprématie des Éléphants Imams.

Les Éléphants Oustaz de Côte d'Ivoire ont respecté simplement respectés la tradition contre les les Aigles Oustaz du Mali

Ce match de gala, au-delà de son aspect sportif, visait à renforcer les liens de fraternité entre les deux communautés religieuses et à promouvoir la paix et la solidarité. Les supporters, venus nombreux, ont applaudi les performances des joueurs et ont salué l'esprit de fair-play qui a prévalu tout au long de la rencontre.

Félicitations aux Éléphants Imams pour cette victoire impressionnante. Cette rencontre restera sans doute gravée dans les mémoires comme un bel exemple de fraternité et de sportivité.

A noter que le président du Haut Conseil Islamique du Mali, Ousmane Cherif Haïdara et les membres de sa congrégation se sont réunis le 7 juillet 2024 au Stade Félix Houphouet-Boigny d'Abidjan.