Algérie: Solidarité avec le peuple palestinien - Report des grands festivals artistiques programmés pour cet été

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a décidé, dans le cadre des efforts de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, de reporter tous les grands festivals artistiques programmés pour cet été, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

"Partant de la position immuable de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne et du peuple palestinien dans sa lutte légitime contre l'agression sioniste barbare, et dans le cadre des efforts consentis par l'Etat algérien, à sa tête le président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, en soutien au peuple palestinien opprimé et face à l'augmentation des massacres abjects commis par les forces sionistes criminelles et à la guerre génocidaire ouverte contre le peuple palestinien assiégé, le ministère de la Culture et des Arts a décidé de reporter tous les grands festivals artistiques qui étaient programmés pour cet été", précise la même source.

Dans ce sillage, il a également été décidé "d'adapter les autres activités culturelles et intellectuelles à cette position de solidarité avec la cause palestinienne et de renforcer les manifestations culturelles visant à ancrer les cultures populaires locales et les constantes de l'identité nationale", conclut le communiqué.