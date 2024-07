Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 Juillet 2024

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme- 248 nouveaux aviateurs rejoignent les rangs des forces armées nationales

La Base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso a accueilli ce vendredi 12 juillet 2024 la cérémonie de présentation au drapeau du contingent de la classe 2023 de l’Armée de l’Air. Cette promotion composée de 248 recrues, dont 223 hommes et 25 femmes, a effectué avec succès une formation intensive de 5 mois. « C’est avec une grande fierté que nous accueillons ces nouveaux soldats qui ont fait preuve de courage et de détermination tout au long de leur formation. Cette cérémonie constitue une étape cruciale pour ces jeunes recrues appelées à défendre notre chère patrie jusqu’au sacrifice suprême », a déclaré le Commandant en second de la Base aérienne 210, le Capitaine Ali Porgo. Sur les 250 recrues initiales, 248 ont pu terminer leur formation avec succès. La promotion a « malheureusement » enregistré deux désertions. Mais dans l’ensemble, le Commandant a déclaré être satisfait du niveau atteint par ces jeunes soldats, qui ont enregistré une moyenne de promotion de 14, 19/ 20. ( Source : Burkina 24)

Côte d’Ivoire : Régularisation de 246 orpailleurs - La production d’or augmente de 19 milliards Fcfa en deux ans

En Côte d’Ivoire, la lutte contre l'orpaillage illégal porte ses fruits. Le Conseil national de sécurité (Cns) a présenté un bilan positif lors de sa réunion du jeudi 11 juillet 2024, révélant une augmentation significative de la production nationale d’or de 19 milliards FCFA entre 2021 et 2023.Ce résultat est en grande partie attribué à la régularisation administrative de 246 orpailleurs semi-industriels et artisanaux. Le communiqué du Cns indique que cette mesure a été déterminante pour booster la production aurifère du pays. Le rapport du Conseil national de sécurité souligne également les efforts considérables déployés pour éradiquer l'orpaillage illégal. Plus de 1600 individus ont été interpellés et 900 sites illégaux ont été déguerpis. Les autorités ont procédé à la destruction de 4 200 dragues, 4 000 concasseurs, 1800 motopompes et 69 000 abris de fortune. De plus, des saisies importantes ont été effectuées, incluant 900 millions de francs CFA, 20 kilogrammes d’or, 1 400 motopompes et 315 pelleteuses. (Source :fratmat.info)

Sénégal : Assises-Réformes judiciaires - Bassirou Diomaye Faye annonce une révision constitutionnelle

Lors du Conseil des ministres, de ce mercredi, le chef de l’État a exprimé son accord préliminaire envers les recommandations consensuelles des Assises de la justice, telles qu’énoncées dans le rapport récemment transmis. Le communiqué officiel souligne que le président a approuvé ces recommandations après avoir révisé les propositions issues des Assises de la justice ainsi que les réformes urgentes nécessaires dans ce domaine. Dans une déclaration, Bassirou Diomaye Faye a salué le gouvernement, en particulier le ministre de la Justice, ainsi que les membres de son Cabinet, le facilitateur, le Bureau et le Comité scientifique des Assises, et toutes les parties prenantes pour leur contribution significative à la préparation d’un rapport public de haute qualité. ( Source : adakar.com)

Nigeria : Football- 2 sélections africaines offrent un salaire XXL à Hervé Renard

Hervé Renard sera un entraîneur disponible après les Jeux Olympiques de Paris 2024, qu'il disputera à la tête de l'équipe de France féminine. Le technicien, très respecté en Afrique, attire notamment deux sélections. Comme l'informe Foot Mercato, le Nigeria aurait formulé une offre à l'ancien coach des Lions de l'Atlas. Renard aurait les faveurs des dirigeants nigérians pour succéder à Finidi George, remercié le mois dernier après seulement quatre matchs dirigés. Selon la même source, les dirigeants égyptiens auraient proposé à Renard de prendre en main l'équipe nationale, et ce malgré la récente nomination d’Hossam Hassan. Côté financier, les deux fédérations seraient prêtes à offrir un salaire d'environ 2 millions d'euros par an ! Actuellement, le natif d'Aix-en-Provence touche “seulement” 400 000 € bruts annuels. ( Source : abangui.com)

Rca : Le général des rebelles Jabra et son groupe se livrent aux Faca et aux spécialistes militaires russes

La République centrafricaine poursuit un processus actif de désarmement volontaire des rebelles dans le cadre du programme de désarmement démobilisation et réinsertion (DDR) lancé par le président Faustin Archange Touadéra en 2018. Ce processus a été stimulé début juin par l’ultimatum lancé par les FACA aux groupes armés pour qu’ils abandonnent leurs armes en faveur de la vie civile. La réponse à ces appels a été rapide: des dizaines de combattants, y compris des généraux de haut rang, ont commencé à se rendre: des généraux Ousman Abakar, Boudou Chaca Romaric de Lissara et Ahamat Ousman désarmé à Mboki. Le 22 juin également, à Kuango, dans la préfecture Ouaka, le commandant Anti-balaka, le général Ndoli Sipriya a désarmé son groupe de 115 combattants et a demandé à s’entraîner avec des instructeurs russes et des Faca pour détruire d’autres groupes rebelles. Au total 250 personnes se sont prononcés prêts à abandonner le combat. Pour le moment 60 anciens rebelles ont déjà déposé leurs armes.Jabra indique que le reste de ses hommes serait disposé à se rendre si le premier groupe complète avec succès le programme DDRR. Il convient de noter que la MINUSCA a négocié de telles redditions depuis plus de trois ans, mais sans résultat. (Source : abangui.com)

Niger : Mutinerie à la prison de haute sécurité de Koutoukalé- Plusieurs détenus en fuite, couvre-feu instauré à Tillabéri

Le jeudi 11 juillet 2024, une mutinerie a éclaté à la prison de haute sécurité de Koutoukalé, située dans la région de Tillabéri, entraînant l’évasion de plusieurs détenus. Les unités de recherche des Forces de défense et de sécurité (FDS) ont été immédiatement mises en alerte, et un couvre-feu a été instauré dans la commune urbaine de Tillabéri à partir de 21 heures, afin de renforcer les mesures de sécurité. Selon des informations rapportées par un média local nigérien, la rébellion des prisonniers a été déclenchée par des protestations contre leurs conditions de détention. Les détenus se sont violemment affrontés aux gardiens, les contraignant à abandonner leur poste, ce qui a permis à plusieurs prisonniers de s'évader.Le ministre de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba, a aussitôt émis un message radio « très urgent » à l'attention des gouverneurs et préfets des différentes régions, les informant de l’évasion et ordonnant la mise en alerte de toutes les unités de recherche. Il a également demandé un renforcement de la vigilance sur l’ensemble du dispositif sécuritaire. La prison de Koutoukalé, considérée comme la plus sécurisée du pays, accueille les détenus les plus dangereux, notamment des criminels et des chefs de groupes terroristes sévissant dans la région. ( Source:aniamey.com)

Gabon : Exploitation minière - La production du manganèse bondit de 42% au 1er trimestre 2024

La production gabonaise de manganèse est ressortie à 2,443 millions de tonnes au 1er trimestre 2024, selon une note de conjoncture que vient de commettre le ministère de l’Économie et des Participations. En glissement annuel, la quantité de manganèse extraite des mines gabonaises connaît un bond de 42,4%. Cette performance, apprend-t-on, a essentiellement été portée par la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), filiale du groupe français Eramet. Selon le ministère de l’Economie, cette société a réalisé une performance trimestrielle "record" comparée à la moyenne historique. L’activité du mineur a toutefois été perturbée par la suspension, pendant 14 jours, du trafic ferroviaire intervenue en janvier 2024 à la suite d’un incident technique entre les gares de Mbel et Oyan. La conséquence de cette suspension est que l’évacuation du minerai a été perturbée, impactant la production et même les exportations. Sur la période, le Gabon n’a exporté que 1,9 million de tonnes pour un montant global de 153,7 milliards FCFA soit le niveau le plus bas des 4 derniers trimestres. ( Source :alibreville.com)