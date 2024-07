Maroc: Convention de partenariat entre la CNDP, la CDAI et l'Observatoire marocain de lutte contre la diffamation et l'extorsion

Rabat — La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), la Commission du droit d'accès à l'information (CDAI) et l'Observatoire marocain de lutte contre la diffamation et l'extorsion ont signé, vendredi à Rabat, une convention de partenariat visant à renforcer leurs efforts communs dans plusieurs domaines.

Dans un communiqué, la CNDP indique que les domaines de coopération couverts par cette convention concernent quatre principaux axes, à savoir la lutte contre la diffamation et l'extorsion basées sur l'exploitation abusive des données, y compris les données à caractère personnel, et la lutte contre la désinformation et les fake news et le renforcement de la diffusion et l'accès à l'information.

Il s'agit aussi, poursuit le communiqué, de la formation au profit des journalistes et des professionnels du traitement des données à caractère personnel, et de la création de prix nationaux pour encourager les établissements publics et privés qui respectent la protection des données personnelles et qui s'engagent à respecter le droit d'accès à l'information.

Pour ce qui est du premier axe, la convention stipule la mise en place de plans d'action conjoints pour la lutte contre les actes de diffamation et d'extorsion basées sur l'exploitation abusive des données y compris celles à caractère personnel, dans l'objectif de protéger les citoyens et les établissements publics et privés des violations relatives à la publication non autorisée et portant atteinte à leurs données personnelles et à leurs droits constitutionnels, dont le droit à la protection de la vie privée.

Le second axe relatif à la lutte contre la désinformation et le renforcement de la diffusion et de l'accès à l'information porte, quant à lui, sur l'action conjointe des trois instances, conscientes de la gravité manifeste de la propagation des fakes news, dans le but de renforcer les informations fiables et vérifiées, en application du droit constitutionnel à l'accès à l'information, précise le communiqué, notant que cela passe par l'organisation de campagnes de sensibilisation et d'initiatives visant à améliorer l'accès du grand public et des professionnels aux sources d'informations sûres.

Conscientes de l'importance de la formation continue, les trois instances, dans la cadre du troisième axe, organiseront des programmes de formation spécialisées au profit des journalistes et des professionnels du traitement des données à caractère personnel.

Ces formations visent à renforcer les compétences dans le domaine de la protection des données, à encourager les pratiques éthiques et responsables en matière de collecte, d'exploitation et de diffusion d'informations, ainsi qu'à garantir le droit d'accès à l'information publique.

S'agissant du quatrième axe, la convention stipule la création de prix nationaux pour encourager les établissements publics et privés qui répondent aux standards en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles d'une part, et du renforcement de l'accès à l'information d'autre part. Ces prix visent à promouvoir les bonnes pratiques dans ces domaines vitaux, conclut la CNDP.