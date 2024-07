Cote d'Ivoire: Rhdp de l'Indenié-Djuablin - Siandou Fofana présente son 'commando' de 60 membres

L'auditorium de l'immeuble Postel 2001 d'Abidjan-Plateau a servi de cadre le 10 juillet 2024, à la réunion de présentation du bureau de la coordination du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) de la région de l'Indenié-Djuablin.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, coordonnateur principal, dévoilant son bureau de 60 membres, a indiqué qu'il était bâti sur la base des compétences et de l'ancrage de chacun en vue de ratisser très large lors des futures échéances électorales dont la présidentielle de 2025.

Outre les coordonnateurs associés et adjoints, les ministres Léon Houadja Kacou Adom, Koffi Nguessan et Roger Adom, Siandou Fofana a décliné la nomenclature de la coordination du parti au pouvoir pour demeurer dans les trois départements de la région que sont Abengourou, Agnibilékrou et Bettié. Le tout sous l'ombre tutélaire du ministre-gouverneur Pascal Abinan Kouakou, désigné "coordonnateur d'honneur et président du comité des sages".

Les élus et cadres de la région membres du parti présidentiel ont-ils établi sous la férule de Siandou Fofana, un modus operandi pour essaimer toutes les catégories socio-professionnelles, les communautés dans tous les hameaux afin de remporter toutes les élections régionales, municipales, législatives et présidentielle et conforter le président du parti dans la conduite de sa politique "Côte d'Ivoire solidaire".

%

Au nom des membres de la coordination, le président du conseil régional de l'Indenié-Djuablin, Wadja Essay, a invité tous les militants à faire preuve de solidarité et de cohésion pour l'atteinte des objectifs et donner du poids au sein du directoire du Rhdp au coordonnateur principal et ses pairs de la coordination régionale.

Un agenda dont le top départ est prévu pour le 20 juillet 2024, à Abengourou, pour des actions de terrain. Notamment des tournées pour expliquer les acquis de la gouvernance du Président Alassane Ouattara, mais aussi pour sonder les aspirations des populations.

La cerise sur le gâteau de cette réunion de la coordination du Rhdp de l'Indénié-Djuablin, est l'organisation d'une cérémonie d'hommage au Président Alassane Ouattara dans la région dans les prochains mois.