Togo: Ouverture du musée « Kijain » à Lomé le 08 Août prochain !

« La création d'un musée de l'Art contemporain est un défi », telle est l'assertion de Professeur Romuald Tchibozo. Et ce défi, l'artiste Talle Bamazi a décidé de le relever. Ceci à travers son initiative de mis en place du musée spécial « Kijain », qui ouvre ses portes à Lomé le 08 Août prochain.

En prélude à cette ouverture, l'équipe dirigeante de ce projet était face à la presse ce Jeudi 11 Juillet 2024, histoire de lever un coin de voile sur ce projet qui, au-delà d'être togolais se veut international.

Des explications de la Directrice générale de ce musée en gestation, Fernande Damba, « Kijain », qui signifie dans la langue kabyè du Nord Togo, vestibule ou lieu où on met le patrimoine de la famille, vient offrir « comme service, la conservation, la restauration, la collecte, l'étude et les expositions des objets culturels et historiques.

Aussi, offre-t-il « la conception et la mise en oeuvre des actions d'éducation visant à assurer un accès égal à tous à la culture »... et enfin, « un cadre qui facilité la connaissance et la recherche sur la culture et le patrimoine ».

Elle entend, avec toute l'équipe de direction de ce musée qui s'installe provisoirement dans l'une des grandes salles de l'immeuble de la CRBC, entre le siège de Togocom et la direction de l'OTR, faire de ce lieu une « référence incontournable d'exploitation, et d'apprentissage de la culture, de l'histoire, de l'art et du patrimoine » avec « des expériences enrichissantes pour les visiteurs, tout en contribuant à la préservation du patrimoine mondial ».

L'instant de cette découverte du projet de ce musée d'art contemporain « Kijain », a été aussi celui d'aller à la connaissance du concept de musée et des avantages qu'il peut regorger pour le Togo et l'Afrique. Sur cette évidence des avantages, c'est le Professeur titulaire au Département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université d'Abomey Calavi, Romuald Tchibozo, qui a fait expressément le déplacement sur Lomé, qui a entretenu les hommes de médias.

« Découvrir sur place la production d continent, c'est un acquis important que de la laisser partir et pour étudier le même artiste dans quelques années, on soit obligé comme pour ce qui nous arrive avec les oeuvres traditionnelles, de prendre l'avion. Il y a cet avantage d'être sûr que nous allons garder une partie de la production sur le continent et sur place », a-t-il expliqué. Il y croit fermement aux potentialités et opportunités qu'offre ce projet, en la labélisation de ce musée pour drainer du monde, aller aux prêts des oeuvres et toutes les assurances qui pourront suivre.

L'historique des musées au Togo depuis le premier qui a vu le jour en 1950 jusqu'à aujourd'hui a été également meublé cette rencontre avec la presse. Ce fut sous la gouverne du président de la Fédération des Artistes plasticiens du Togo, Constantin Alihonou.

Une visite de quelques-unes des œuvres qui seront exposées dans le musée d'art contemporain Kijain, a mis fin à cette rencontre.

Rendez-vous est donc pris pour le 08 Août prochain pour découvrir la totalité des œuvres de ce musée.