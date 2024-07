Maroc: Le Centre hospitalier provincial Mohammed VI d'Al Hoceima, une structure de soins de nouvelle génération

Al Hoceima — L'offre de santé dans la province d'Al Hoceima a été renforcée avec la mise en service du Centre hospitalier provincial Mohammed VI, qui constitue une structure de soins de nouvelle génération, dotée d'une capacité de 250 lits.

Cet établissement hospitalier est doté d'un matériel et des équipements médicaux et biomédicaux les plus avancés, dont des systèmes numériques de gestion des dossiers médicaux des patients qui permettent aux professionnels de la santé d'avoir un accès immédiat à leurs données, de manière à améliorer la qualité et la rapidité des services de santé fournis.

Il dispose également d'un appareil d'IRM (imagerie par résonance magnétique), d'échographes dernière génération, ainsi que d'autres équipements de pointe.

Ce centre hospitalier vise à faciliter l'accès des citoyens à des soins de haute qualité, en particulier avec la généralisation de l'assurance maladie obligatoire (AMO).

Dans une déclaration à l'occasion d'une visite de presse au Centre, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la protection sociale à Al Hoceima, Mohamed El Yeznasni, a souligné que l'ouverture de cette structure de santé moderne témoigne de l'attention particulière que SM le Roi Mohammed VI accorde, depuis Son accession au Trône, à la dimension sociale des citoyens au niveau de la province d'Al Hoceima, à travers la promotion du système de santé et de protection sociale, en développant les infrastructures hospitalières et en renforçant et diversifiant les services de santé de base, tout en les rapprochant des citoyens.

Il a fait savoir que cet établissement de santé, qui a mobilisé un investissement de 609 millions de dirhams (MDH), dont 30 MDH pour les études et le contrôle technique, 409 MDH pour les travaux et 170 MDH pour les équipements, revêt une grande importance, puisqu'il contribuera de manière significative à améliorer la qualité des différents services médicaux fournis aux citoyens.

Le responsable a rappelé que cet établissement dispensera ses prestations à plus de 500.000 habitants et contribuera à assurer une offre de soins intégrée au niveau de la province d'Al Hoceïma et de la région, soulignant que l'hôpital est doté d'équipements de pointe, y compris l'IRM.

Il a précisé que le centre comprend tous les services hospitaliers et techniques requis pour ce type d'établissements, soulignant qu'une équipe médicale multidisciplinaire sera chargée de fournir les différents services de santé dispensés par l'hôpital.

Pour sa part, le chef du pôle des affaires administratives et financières du Centre hospitalier provincial Mohammed VI, Mohamed Tasmart, a affirmé que ce joyau hospitalier est un acquis pour Al Hoceima, notant que cet établissement dispose de spécialités et d'un pôle chirurgical doté d'équipements de dernière génération, ainsi que de services hospitaliers de haute qualité, à l'instar de ceux des hôpitaux universitaires.

Il a relevé que l'opération de transfert progressif des patients de l'hôpital provincial Mohammed V vers le Centre Hospitalier provincial Mohammed VI a commencé mercredi, soulignant qu'il n'y aura pas de manque de personnel infirmier, puisque le ministère de la Santé et de la protection sociale a oeuvré, depuis 2022, pour le renforcement des ressources humaines pour répondre aux besoins en termes de spécialités.