Togo: Un partenariat fort et des opportunités de financement

Le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, a présidé vendredi la cérémonie de présentation du Cadre de Partenariat Pays (CPP) pour la période 2025-2029 et de signature des accords de financement entre le Togo et la Banque mondiale.

Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations entre le Togo et l'institution financière internationale.

Le Togo bénéficie d'une dérogation spéciale lui permettant d'accéder au guichet de prévention et de résilience pour un montant estimé à 315 millions de dollars. De plus, trois nouvelles opérations ont été approuvées sur financement de l'Association Internationale de Développement (IDA) pour un montant total dépassant les 600 millions de dollars.

Projets Clés pour le Développement du Togo

1. Projet de Développement Inclusif grâce à l'Accès à l'Électricité (200 millions de dollars)

Ce projet vise à résoudre les problèmes d'énergie auxquels la sous-région est actuellement confrontée, impactant également le Togo. Il prévoit la construction de lignes de transmission de 161 kV, permettant à plus de 1,5 million de personnes, principalement dans les zones rurales, d'avoir un meilleur accès à l'électricité.

%

2. Programme de Renforcement du Secteur Public pour la Prestation des Services (75 millions de dollars)

Axé sur la performance, ce programme vise à améliorer la gestion des ressources humaines et des finances publiques, ainsi qu'à améliorer la qualité des services fournis aux populations. Il contribuera à moderniser l'administration publique, à digitaliser la collecte des recettes fiscales, à augmenter les paiements numériques et à gérer les dépenses liées à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique.

3. Financement Additionnel pour le Projet de Cohésion Sociale des Régions Nord du Golfe de Guinée (23 millions de dollars)

Ce financement vise à soutenir les réfugiés, les déplacés et les communautés hôtes dans le nord du pays. Le projet renforce les efforts déjà déployés par le Programme d'Urgence de Réhabilitation des Savanes (PURS), une initiative gouvernementale face aux défis sécuritaires et humanitaires.

Une Croissance Remarquable du Portefeuille de la Banque Mondiale

Sani Yaya a rappelé que le portefeuille de la Banque mondiale au Togo, qui était de 295 millions de dollars en 2017, a plus que quadruplé pour atteindre 1,21 milliard de dollars en 2024. Cette croissance reflète les performances économiques du Togo ces dernières années et la confiance accrue de la communauté internationale dans le potentiel de développement du pays.

La cérémonie de vendredi symbolise le renforcement des relations entre le Togo et la Banque mondiale.

Les nouveaux financements et le Cadre de Partenariat Pays 2025-2029 offrent des opportunités cruciales pour le développement socio-économique du pays.

En mettant l'accent sur l'accès à l'énergie, la modernisation de l'administration publique et le soutien aux populations vulnérables, ces initiatives promettent de transformer significativement le paysage économique et social du Togo dans les années à venir.