Madagascar: Transport national - Une hausse des frais de transport en vue

L'état déplorable des routes nationales constitue l'une des raisons de la révision à la hausse des coûts de transport pour certaines coopératives dans les lignes nationales. Certaines coopératives de transport dans les zones nationales prévoient d'augmenter le prix du ticket. Une décision qui a été prise suite à l'état déplorable des routes nationales telles que la RN7, RN2, RN6, RN4.

Tiana Harinjaka Rakotoarivelo, responsable de la Gare Soatransplus à Antananarivo, a précisé que le mauvais état des axes reliant la capitale aux autres régions est l'une des causes de cette révision à la hausse des coûts de voyage. Il a affirmé la semaine dernière que cela entraîne une consommation accrue des carburants. De plus, les véhicules arrivent toujours en mauvais état après chaque voyage, ce qui provoque une élévation des coûts d'entretien. À cela s'ajoute également la possible hausse du prix des carburants.

Depuis plus d'une semaine, cette coopérative a annoncé sur son compte Facebook qu'une augmentation des tarifs de transport sera appliquée à partir du 1er août. Selon les explications, une hausse de 10 à 15 % est prévue, mais cela dépend évidemment des destinations. Une source de l'Agence des Transports Terrestres (ATT) a fait savoir que des lois existent pour régir une révision à la hausse des frais de transport. D'après la source, «l'augmentation doit être communiquée quinze jours avant son application. Après cela, l'autorité compétente fait appel à la coopérative concernée pour discuter et débattre de la situation ». Mais en cas d'infraction aux lois, des sanctions sont prévues telles que des avertissements, le retrait de la licence d'exploitation et d'autres sanctions.

%

Situation inquiétante

La révision des tarifs de transport impacte notamment les passagers, les vendeurs, les propriétaires d'hôtel dans les provinces et bien d'autres concernés. Une situation inquiétante pour les personnes ayant déjà prévu de se rendre dans les régions littorales pendant cette période de vacances. Comme Aimé, un père de famille s'en préoccupe : «Nous avons hésité à finaliser notre plan de voyage pour Mahajanga à cause de l'état désastreux des routes et de l'insécurité, mais cette révision à la hausse des prix nous pousse encore à bout. » Pour le moment, cette famille reste indécise et envisage même de se rendre vers une destination proche de la capitale pour éviter de dépenser des sommes colossales. Cette inquiétude est également partagée par les hôteliers qui accueillent et servent des repas aux passagers pendant leur voyage. « Nous nous inquiétons que le nombre de vacanciers diminue à cause de l'état piteux de la route mais également de cette augmentation des tarifs de transport», exprime un propriétaire d'hôtel.

Les grandes villes côtières telles que Mahajanga, Toamasina, Nosy Be et Toliara restent les destinations prisées des Tananariviens pendant la période de vacances. Pour certaines familles, les vacances sont une dépense fixe et peu importe les circonstances, elles envisagent toujours de se rendre dans les destinations de leur choix.

Mialisoa Ida