Madagascar: Primature - Christian Ntsay fidèle au poste

Le président de la République, Andry Rajoelina, a reconduit hier, lors d'une cérémonie à Iavoloha, Christian Ntsay à la primature.

Un choix dicté par la confiance et la continuité des actions de développement du gouvernement, selon le président de la République.

Le Premier ministre y est, y reste. Andry Rajoelina, président de la République, a annoncé sa décision de reconduire Christian Ntsay au poste de Premier ministre, hier. Un choix motivé par la continuité et la confiance à entendre l'allocution qu'il a prononcée devant les députés au Palais d'État d'Iavoloha, hier soir.

«J'ai pris la décision de nommer le chef du gouvernement. Pour la continuité du travail entamé, je reconduis au poste de Premier ministre monsieur Christian Ntsay», déclare ainsi le président de la République. L'annonce de la décision présidentielle a reçu l'ovation de l'ensemble des députés de la coalition «Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina» (Irmar), ayant composé l'assistance.

Selon une annonce publiée par la présidence de la République en milieu de journée, hier, en application de l'article 54 de la Constitution, Andry Rajoelina allait recevoir les députés de la majorité au Palais d'État d'Iavoloha, à 18 heures. Ceci afin qu'ils lui remettent les propositions de noms pour le choix du Premier ministre.

Le décor a été planté dans la salle des ambassadeurs du Palais d'État d'Iavoloha. Cent députés qui composent désormais le groupe parlementaire Irmar y étaient réunis. Seize députés indépendants ont en effet rejoint les rangs du groupe Orange. À 18 heures 15 minutes, le président de la République a fait son entrée pour tenir un discours à la fin duquel il a annoncé sa décision de reconduire Christian Ntsay à la primature.

Avant de faire part de sa décision, le locataire d'Iavoloha a énuméré les critères qui, selon lui, doivent remplir un Premier ministre, car «si le Premier ministre est faible, le pays est affaibli». À l'entendre, Christian Ntsay coche toutes les cases.

Confiance et loyauté

Il souligne l'expérience dans la conduite des affaires étatiques et administratives, le sens du leadership, ainsi que de l'expérience dans les relations internationales et les affaires économiques.

«Le Premier ministre doit être un citoyen prêt et déterminé. Il lui appartient d'établir la stratégie et la feuille de route claire pour mener à bien les défis et toutes les tâches définies par la Politique générale de l'État (PGE). Nos partenaires doivent avoir confiance en notre Premier ministre afin de renforcer davantage la coopération sérieuse avec eux. Il doit pouvoir mener des négociations de haut niveau pour défendre les intérêts nationaux», explique le Président.

Dans son discours d'hier, Andry Rajoelina a mis l'accent sur deux critères particuliers, «la droiture et la loyauté». Des qualités qu'il a déjà soulignées lors de la renomination de Christian Ntsay, le 4 janvier, à l'entame de son mandat. «J'ai foi au fait qu'il s'agit d'une personne de confiance, droite et loyale qui pourra assurer la continuité de la concrétisation du travail que nous avons entamé et qu'il faudra mener à terme, suivant le programme établi», ajoute ainsi le chef de l'État.

Pour accentuer encore plus l'importance de la loyauté, le locataire d'Iavoloha a fait allusion aux volte-face de l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale et de l'ancien président du Sénat. Tous deux ont rejoint la fronde contre la candidature d'Andry Rajoelina durant la présidentielle. Fort de la confiance du chef de l'État, Christian Ntsay entame donc une nouvelle pige à Mahazoarivo. Un poste qu'il occupe depuis juin 2018, lorsqu'il a été nommé Premier ministre de consensus.

Seulement, dans son allocution d'hier, le Président rappelle que six mois après le début de son second mandat, il compte mettre les bouchées doubles dans la mise en oeuvre de sa politique de développement. «Ainsi, il est impératif d'améliorer, de revoir la méthodologie de travail. Il faut accélérer autant que possible la cadence de travail. Lever tous les facteurs de blocage du développement», souligne-t-il alors.

Natif de la province d'Antsiranana et économiste de formation, Christian Ntsay est appelé pour la 5e fois à composer une nouvelle équipe gouvernementale. Selon la Constitution, il lui appartient en effet de proposer les ministres à nommer par le chef de l'État. Toutefois, contrairement à la célérité de la décision de reconduction du locataire de Mahazoarivo, Andry Rajoelina a demandé un temps de «profonde réflexion» pour la mise en place du nouvel effectif gouvernemental.

«Ne nous précipitons pas, car il est essentiel de choisir des personnes compétentes et dévouées pour continuer à mener à bien les projets et défis de notre nation. Chaque ministre fera encore l'objet d'une évaluation», indique le président de la République. Aussi, ajoute-t-il qu'en attendant, les ministres en poste assurent la conduite des affaires courantes.